한-이집트, 포괄적경제동반자협정 추진 공식화…공동선언문 서명

여한구 본부장, 이집트서 선언문 서명

"이집트 진출 투자가이드북 제작"

정부가 북아프리카 시장 진출 교두보인 이집트와 포괄적경제동반자협정(CEPA) 체결을 추진한다. CEPA는 자유무역협정(FTA)의 하나로 상품·서비스 시장 개방에 더해 포괄적 협력 강화를 목적으로 한다.

산업통상부는 18일(현지시간) 여한구 통상교섭본부장이 이집트 카이로를 방문해 하산 엘 카티브 이집트 투자통상부 장관과 '한·이집트 CEPA 추진을 위한 공동선언문'에 서명했다고 밝혔다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장(오른쪽)이 지난해 10월 남아프리카공화국 그케베르하 보드워크호텔에서 모하메드 엘 가우사키 이집트 투자통상부 차관보와 면담에 앞서 악수를 하고 있다. 산업통상부

산업부는 2022년 이집트 투자통상부와 '무역 및 경제 파트너십 양해각서(MOU)'를 체결하고 CEPA 추진을 위한 경제적 타당성 평가 공동 연구를 진행해 왔으며 지난해 11월 한·이집트 정상회담에서 CEPA 체결을 추진하기로 합의했다.

여 본부장은 엘 카티브 장관과의 회담에서 양국 통상 당국 간 CEPA 추진 의지를 공식화하고 협상 추진 방향을 구체화했다. 아울러 양국은 CEPA 협상 개시를 위한 각국 국내 절차의 진행 상황을 점검하고 빠른 시일 내 협상을 개시할 수 있도록 협력하기로 했다.

여 본부장은 이번 방문에서 가말 엘 딘 수에즈운하 경제특구청장과도 회담을 갖가지 수에즈 특구 관련 한국 기업 진출 방안도 논의했다. 미국-이집트-이스라엘 간 특화산업지대(QIZ) 협정을 활용할 경우 수에즈 특구에서 생산한 제품을 미국에 특혜 조건으로 수출할 수 있는 만큼 국내 기업들이 미국 시장에 진출하기 위한 새로운 생산 거점으로 활용될 수 있다. 이에 여 본부장은 수에즈 특구에 한국 기업이 원활히 진출할 수 있도록 지원하기 위해 대한무역투자진흥공사(코트라)와 특구청 간 정례 협의체를 설립해 상시 협력하도록 하자고 제안했다.

여 본부장은 회담 일정을 소화하면서 이집트에 진출한 국내 기업 및 코트라, 대외경제정책연구원(KIEP) 등 기관과 수에즈 특구 내 4개 산업단지 중 가장 규모가 큰 소크나 산단 및 소크나 항만을 찾아 국내 기업의 투자 진출 여건을 점검했다. 또 현지 진출 기업들과 만찬 간담회를 갖고 금융지원이나 행정절차 간소화 같은 현지 기업들의 애로 및 건의 사항을 청취했다.





여 본부장은 "한·이집트 CEPA 협상 개시부터 최종 타결까지 속도감 있게 추진하겠다"며 "이번 수에즈 특구 방문 결과 등을 반영한 투자 가이드북을 제작해 우리 기업에 이집트 진출에 필요한 정보를 제공하겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

