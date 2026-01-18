본문 바로가기
냉랭한 북중관계 때문?…北 시진핑 이름 빠진 연하장 보도

김현정기자

입력2026.01.18 13:59

'중화인민공화국 주석' 직책만 소개
베트남 등 다른 나라와 묶어 간략 보도

김정은 북한 국무위원장이 시진핑 중국 국가주석을 비롯한 각국 정상 및 주요 인사들에게 연하장을 보냈다고 연합뉴스가 조선중앙통신을 인용해 18일 보도했다.


통신은 연하장을 보낸 인사들을 소개하면서 '중국공산당 중앙위원회 총서기인 중화인민공화국 주석과 부인', '베트남공산당 중앙위원회 총비서' 등의 순서로 이름 없이 직함만 언급했다. 통신은 김 위원장이 중국, 베트남, 싱가포르, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 아제르바이잔, 인도네시아, 벨라루스, 알제리 등의 국가수반에 연하장을 보냈다고 간략히 보도하는 데 그쳤다. 지난 1일 시 주석 부부가 김 위원장에 연하장을 보낸 사실을 보도했을 때와 마찬가지로 이번에도 연하장 내용을 공개하지 않았다.

냉랭한 북중관계 때문?…北 시진핑 이름 빠진 연하장 보도 지난해 9월 김정은 위원장과 시진핑 중국 국가 주석간 북-중 정상회담에 이어 시 주석이 마련한 연회에 참석한 모습. 조선중앙TV, 연합뉴스
이는 김 위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 축하 편지를 주고받은 내용을 상세히 소개한 것과 대조적이다.


북한은 지난달 27일 김 위원장이 푸틴 대통령에게 연하장을 보냈다고 전하며 노동당 기관지 노동신문 1면에 축전 내용을 실었다. 앞서 같은 달 18일에는 푸틴 대통령이 김 위원장에게 축전을 보냈다. 김 위원장은 러시아 최대 정당 '통일러시아' 위원장과 러시아 평화 및 통일당 위원장, 러시아 21세기 관현악단 단장에게도 연하장을 보냈다.


북한 매체의 보도 내용은 지도자의 의중을 간접적으로 나타내는 척도다. 지난해 중국 베이징에서 열린 북·중 정상회담을 계기로 양국 관계가 회복세에 접어들었다는 평가가 나왔지만 연하장 교환 보도 양상만 놓고 보면 1년 전과 전혀 달라지지 않은 셈이다.


임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 연합뉴스에 이와 관련해 "김정은의 대중(對中) 불만이 상당하다는 신호"라고 해석했다. 임 교수는 "현재 북한의 태도는 중국의 대북 영향력이 과거보다 제한적이며 실효성이 떨어졌음을 보여주는 강력한 지표"라며 "올해 초로 예상되는 제9차 당대회에 중국 고위급 대표단 파견 여부가 정치적 갈등 봉합을 판가름할 수 있는 계기가 될 것"이라고 내다봤다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

