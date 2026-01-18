광주시, 청년 전·월세 이자 지원 확대한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19~28일 신규 임차 대상

최대 4년간 800만원 지원

광주광역시는 무주택 청년 주거비 부담을 덜기 위해 청년맞춤형 주택임차보증금 이자지원 사업 대상자를 19일부터 모집한다.

광주광역시 청사. 송보현 기자

18일 광주시에 따르면 이 사업은 청년이 전·월세 임차보증금 대출 과정에서 발생하는 이자 일부를 지원한다. 광주시가 대상자를 선정하면 광주은행이 대출을 실행하고, 한국주택금융공사가 대출을 100% 보증한다.

올해 모집 인원은 모두 70명이다. 신규 임차계약자 50명은 19~28일 모집하며, 갱신 임차계약자 20명은 3·5·7·9·11월 등 5차례에 걸쳐 회차별 4명씩 선발한다.

대출 한도는 전·월세 임차보증금 90% 이내로 최대 1억원이다. 대출금리 2.5% 가운데 2%를 광주시가 지원한다. 대출 기간은 기본 2년이며, 한 차례 연장하면 최대 4년 동안 모두 800만원을 지원받을 수 있다.

신청 자격은 공고일 기준 광주시에 거주하는 19~39세 무주택 청년이다. 대학(원)생과 취업준비생은 부모 연 소득 7,000만원 이하, 직장인과 사업자는 본인 연 소득 4,500만원 이하, 부부는 합산 연 소득 6,000만원 이하 조건을 충족해야 한다.

주택 소유자와 주거급여, LH 임대주택, 버팀목 전세자금대출, 중소기업 취업 청년 전·월세보증금 대출 등 다른 공공 주거지원사업 참여자는 제외한다. 기존 청년 맞춤형 임차보증금 이자지원 사업 대상자도 신청할 수 없다.

신청은 광주청년통합플랫폼 누리집에서 온라인으로 접수한다. 광주시는 다음 달 20일 신규 임차계약자 선정 결과를 발표하고 개별 안내한다.





권윤숙 청년정책과장은 "올해는 일정 요건을 충족한 취업준비생이 본인 소득으로 신청할 수 있도록 기준을 정비했다"며 "청년 주거 부담을 덜기 위한 정책을 계속 보완하겠다"고 말했다.





