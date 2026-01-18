"버틸 수 있겠어?" 그린란드 집착에 관세 폭탄…트럼프발 나토 균열 경고음

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 1일부터 10%…6월부턴 25%

"영프 등, 감당할 수 없는 위험 초래"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 그린란드 병합 의사에 반하는 유럽 8개국을 상대로 다음 달 1일부터 10%, 오는 6월 1일부터 25%의 대미 관세를 부과하겠다고 17일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드가 목적도 확실하지 않은 상태에서 그린란드로 향했다"고 말했다. 이어 "이는 지구의 안전과 안보, 생존에 매우 위험한 상황"이라며 "이 매우 위험한 게임을 벌이는 국가들은 감당할 수 없고 지속 불가능한 수준의 위험을 초래했다"고 비판했다.

최근 미국이 덴마크 자치령인 그린란드를 손에 넣기 위해 군사 행동 가능성까지 거론하자, 그린란드에 병력을 파견했거나 파견 의사를 밝힌 유럽 국가들을 겨냥한 것이다.

트럼프 대통령은 "세계 평화와 안보를 지키기 위해 강력한 조치를 취해 이 잠재적 위험 상황이 의문의 여지 없이 신속히 종결되게 하는 것이 필수적"이라면서 "다음 달 1일부터 위에 언급된 모든 국가는 미국으로 수출하는 모든 상품에 10% 관세가 부과된다"고 밝혔다.

그러면서 "2026년 6월 1일에는 관세가 25%로 인상된다"며 "이 관세는 그린란드의 완전하고 총체적인 매입(purchase)에 관한 합의가 이뤄질 때까지 부과된다"고 덧붙였다.

이는 관세 부과 조치로 유럽 국가들에 대한 압박을 이어가겠다는 의도로 풀이된다.

트럼프 대통령은 미국의 그린란드 병합 의사와 관련해 "미국은 150년 넘게 이 거래를 추진해왔다. 수많은 대통령이 시도했고 그럴만한 이유가 있었지만, 덴마크는 항상 거부해왔다"고 말했다.

이어 "그린란드가 미국의 차세대 미사일 방어망인 '골든돔'에 필수적"이라며 "매우 탁월하지만, 극도로 복잡한 이 시스템은 각도와 범위, 경계 지점을 고려할 때 이 땅(그린란드)이 포함될 때만 최대 잠재력과 효율성을 발휘할 수 있다"고 말했다.





그러면서 "미국은 덴마크 등 유럽 국가들과 즉각 협상할 준비가 돼 있다"고 했다.





