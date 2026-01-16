iM뱅크, 2026년 상반기 경영전략회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

iM뱅크가 16일 대구 수성 본점 대강당에서 2026년 상반기 경영전략회의를 개최했다고 밝혔다.

새해 경영목표 달성을 위해 진행한 이번 회의에는 임원 및 부점장 등 약 290여 명이 참석했으며 올해 업무계획, 경영전략 발표 및 최고경영자(CEO) 비전 소개, 기부 행사 등으로 진행됐다.

올해 iM뱅크는 '금융을 바꾸는 금융1stMOVER'라는 경영목표 아래, 자금이 생산적 분야로 향하는 '금융 대전환'의 퍼스트무버를 목표로 한다. 이를 위한 전략방향으로 성장 측면에서의 포트폴리오 최적화, 손익 부분에서 수익구조 안정화에 이어 미래를 위한 차별화 경영을 설정하고 목표 달성을 위한 그룹별 계획 발표 및 논의를 진행했다. 특히 2026년 신설된 인공지능전환(AX) 추진부에서 인공지능(AI)을 활용한 iM뱅크의 '디지털 컴퍼니'로 나아갈 방향을 제시, 기술 및 사업 활용 계획을 발표해 눈길을 끌었다.

16일 오후 대구 수성 본점에서 개최된 2026 경영전략회의에서 강정훈 iM뱅크 행장이 발표를 하고 있다. iM뱅크

또 CEO가 직접 경영 비전을 발표했고 회의 말미에는 'CEO와의 talk' 시간을 통해 실시간 질의응답 방식의 소통을 이어갔다. 특히 강정훈 행장은 능동적이고 효율적인 업무 실행과 집중적 성과 창출을 통한 '속도감 있는 iM뱅크'를 강조했는데, 이를 통해 CEO의 경영철학을 공유하고 조직 내 친밀도와 소통을 강화했다는 설명이다.

강 행장 취임 기념 지역사회 기부도 실시했다. 사내 회의 및 행사를 간소화해 절감한 비용으로 지역 어르신들을 위한 기부금을 '대한노인회'에 전달했다.





iM뱅크 관계자는 "2026년 경영전략회의는 수평적 소통과 협업을 바탕으로 전략 실행력을 높이는 한편 나눔의 가치를 함께 실천한 자리로, iM뱅크는 차별화된 전략을 통해 새해 금융의 변화를 주도해 나가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

