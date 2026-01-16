'B형 독감' 다시 증가세…7~18세 소아·청소년에서 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, 인플루엔자 유행 7주만에 다시 증가

"A형 독감 걸렸더라도 재접종 권고"

지난해 연말 유행이 꺾이는 듯했던 인플루엔자(독감)가 새해 들어 다시 소아·청소년을 중심으로 늘고 있어 주의가 필요하다.

AD

16일 질병관리청에 따르면 표본감시 중인 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자 분율은 작년 11월 중순 이후 감소하다 7주 만인 올해 2주차(1월4일~10일) 다시 증가했다.

지난주 인플루엔자 의사환자는 외래환자 1000명당 40.9명으로 전주(36.4명)보다 12.3% 늘어 이번 절기 유행 기준(9.1명)을 크게 웃돌았다.

연령별로는 7~12세에서 인플루엔자 의사환자 분율이 127.2명으로 가장 높았고, 13~18세 97.2명, 1~6세 51.0명 순으로 소아·청소년 연령층에서 많이 발생하고 있다.

특히 의원급 환자의 호흡기 검체에서 인플루엔자 바이러스 B형이 증가했다. 지난해 51주차 A형 바이러스 검출률은 36.1%, B형 검출률은 0.5%였으나 올해 2주차에 A형 검출률은 15.9%, B형 검출률 17.6%를 나타냈다.



주별 인플루엔자 의사환자 발생 현황(2026.1.10. 기준, 단위: 명/1000명, 자료: 질병관리청)

질병청은 B형 인플루엔자 바이러스는 이번 절기 백신 생산에 사용된 바이러스(백신주)와 매우 유사해 예방접종 효과가 있고, 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다고 설명했다.





AD

임승관 질병청장은 "통상 늦겨울에서 이른 봄에 유행하던 B형 인플루엔자가 올해는 조금 이르게 유행 양상을 보이고 있다"며 "올겨울 유행 초기에 A형 인플루엔자에 걸렸더라도 다시 B형에 감염될 수 있으므로 어르신, 어린이, 임신부 등 고위험군은 지금이라도 예방접종을 받아달라"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>