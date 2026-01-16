본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"트럼프 막내아들·덴마크 공주 결혼하면 만사형통" 그린란드 해법 화제

방제일기자

입력2026.01.16 09:39

시계아이콘01분 31초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

해당 제안에 웃음과 비판 교차해
"그린란드를 혼수로?" 인권·주권 논란도

미국이 덴마크 자치령인 그린란드 매입 의사를 거듭 밝히며 군사 행동 가능성까지 시사한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 막내아들 배런(19)과 덴마크의 이사벨라 공주(18)를 정략 결혼시켜 문제를 해결하자는 주장이 해외 누리꾼 사이서 화제다.

"트럼프 막내아들·덴마크 공주 결혼하면 만사형통" 그린란드 해법 화제 지난 8일 유명 정치풍자 계정 '미스 화이트(Miss White)'가 최근 그린란드를 둘러싼 미·덴마크 갈등을 풀 간단한 외교적 해법으로 배런 트럼프와 이사벨라 공주의 혼인을 제안했다. 엑스(X)
AD

15일(현지시간) USA투데이를 비롯한 외신은 사회관계망서비스(SNS)에서 활동하는 유명 정치풍자 계정 '미스 화이트(Miss White)'가 최근 그린란드를 둘러싼 미국과 덴마크 갈등을 풀 간단한 외교적 해법으로 배런 트럼프와 이사벨라 공주의 혼인을 제안해 논란이 일고 있다고 보도했다. 앞서 해당 계정은 지난 8일 게시글을 통해 "배런 트럼프와 이사벨라 공주가 결혼하고, 그린란드를 미국에 혼수로 주면 될 일"이라고 적었다. 게시물은 빠르게 확산하며 7000개가 넘는 댓글이 달렸다. 배런은 트럼프 대통령이 세 번째 부인 멜라니아 여사와의 사이에서 낳은 막내아들이며, 이사벨라 공주는 덴마크 프레데릭 10세 국왕의 장녀로 왕위 계승 서열 2위다.

"합스부르크 왕조식 외교?" 웃음과 비판 교차

농담에 가까운 해법에 누리꾼 반응은 크게 엇갈렸다. 일부 누리꾼은 "오스트리아 합스부르크 왕조는 실제로 결혼으로 분쟁을 해결했다", "영국 드라마 '브리저튼' 세계관이라면 가능할 이야기", "중세 팬 픽션 같다"며 농담 섞인 반응을 보였다. 또 다른 이용자는 "배런이 스페인 레오노르 공주와 결혼해 아메리카 대륙 전체를 통합하는 게 낫겠다", "결혼했다가 이혼하면 이사벨라는 미국의 절반을 갖게 되느냐"는 풍자 댓글을 남겼다.

"트럼프 막내아들·덴마크 공주 결혼하면 만사형통" 그린란드 해법 화제 한 SNS 이용자가 배런과 이사벨라 공주의 웨딩사진을 AI를 이용해 구현했다. X(엑스)

일부 누리꾼은 AI로 생성한 두 사람의 가상 웨딩 사진을 공유하기도 했다. 반면 비판도 적지 않았다. 한 이용자는 "그린란드는 협상 카드가 아니며, 이사벨라 공주도 배런도 외교적 도구가 아니다"며 "나라를 결혼으로 교환하는 건 1400년대에나 하던 일"이라고 지적했다.

전략 요충지 그린란드…미국의 집착 배경과 유럽의 대응

그린란드는 희토류, 석유, 철광석 등 막대한 자원을 보유한 지역으로, 첨단산업과 에너지 안보 측면에서 전략적 가치가 크다. 특히 희토류는 현재 중국이 글로벌 시장을 사실상 독점하고 있어, 미국은 공급망 다변화를 위한 대체 자원지로 그린란드를 주목해 왔다.

트럼프 대통령은 2019년부터 북극 안보와 자원 확보를 이유로 그린란드를 미국에 병합하거나 매입해야 한다는 주장을 공개적으로 펼쳐왔다. 그러나 덴마크 정부는 "그린란드는 판매 대상이 아니다"라며 이를 강하게 거부해 왔다.


이 가운데 그린란드 문제를 논의하기 위해 지난 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 미국과 덴마크·그린란드 간 협상은 '근본적인 이견'만 재확인한 채 별다른 성과 없이 종료됐다. 덴마크 국방부는 이후 "나토(NATO) 동맹국들과 함께 그린란드 및 인근 지역에 배치된 덴마크군을 증강하고 있다"고 밝혔다. 유럽 내에서는 미국의 압박이 북극 지역의 군사적 긴장감을 높일 수 있다고 우려하기도 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

트럼프 대통령은 회담 직후 자신의 SNS를 통해 "러시아나 중국이 그린란드를 점령하려 하면 덴마크는 아무것도 할 수 없지만, 우리는 무엇이든 할 수 있다"며 "지난주 베네수엘라 사례를 보면 알 수 있다"고 언급했다. 사실상 군사적 개입 능력까지 과시하며 압박 수위를 끌어올린 발언으로 해석된다. 전문가들은 이번 '정략결혼' 논란이 실제 외교 해법이라기보다는 그린란드를 둘러싼 미·유럽 간 갈등이 얼마나 비현실적이고 위험한 수준까지 치닫고 있는지를 보여주는 단적으로 보여주는 장면이라 진단했다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
2026 경제성장전략
  • 26.01.0914:18
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입
    "손해 보고도 집못팔까" 걱정 덜어준다…지방 미분양 '환매보증' 첫도입

    정부가 지방 미분양 해소를 위해 수분양자에게 일정 가격으로 되팔 권리를 보장하는 '주택환매 보증제(가칭)'를 처음 도입한다. 준공 후 미분양 1가구1주택 특례 가액기준을 6억원에서 7억원으로 상향하고, 인구감소지역 세제 특례와 기업구조조정 부동산투자회사(CR리츠) 지원도 연장한다. 공급 측면에서는 3기 신도시 1만8000가구를 포함해 올해 5만가구 착공에 나선다. 9일 관계부처 합동으로 발표한 '2026년 경제성장전략'에서

  • 26.01.0914:05
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입
    디지털자산 제도화 본격화…스테이블코인·현물 ETF까지 제도권 편입

    정부가 스테이블코인 규율체계 마련을 포함한 디지털자산 제도화에 속도를 낸다. 디지털자산 기본법(가상자산 2단계 법안) 입법을 통해 발행·유통·거래 전반을 포괄하는 규제 틀을 마련한다. 또한 디지털자산 현물 상장지수펀드(ETF) 도입을 추진할 계획이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계기관은 9일 오후 '2026 경제성장전략'을 통해 스테이블코인 규율체계 마련 등 디지털자산을 제도화하겠다고 밝혔다. 해당 법안은

  • 26.01.0914:00
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범
    국장 장기투자 촉진 ISA 신설…국부펀드는 20조원 규모로 출범

    정부가 국내 장기 주식투자를 유도하기 위해 세제 혜택을 대폭 확대한 생산적 금융 개인종합자산관리계좌(ISA)를 출시한다. 투자 시 납입부터 배당까지 '더블 혜택'을 주는 국민성장펀드·기업성장집합투자기구(BDC) 펀드도 출시한다. 국내외 산업과 자산에 적극적으로 투자해 수익을 창출하는 '한국형 국부펀드'는 20조원 규모로 출범하기로 했다.9일 재정경제부는 이런 내용을 담은 '2026년 경제성장전략'을 발표했다. 정부는 60

  • 26.01.0914:00
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설
    "국장 장기투자 촉진" 세제혜택 늘린 '생산적금융 ISA' 신설

    생산적 금융을 강조해온 이재명 정부가 국장 장기투자를 촉진하기 위한 '생산적 금융 개인종합투자계좌(ISA)'를 신설한다. 일정소득 이하의 청년을 대상으로 한 '청년형 ISA'는 물론, 비과세 200만원이 적용되는 기존 ISA 대비 세제혜택을 대폭 확대한 '국민성장ISA'도 선보일 예정이다. 재정경제부, 금융위원회를 비롯한 관계부처는 9일 오후 이러한 내용을 포함한 '2026년 경제성장전략'을 공개했다. 생산적 금융 기치 하에 첨단

  • 26.01.0914:00
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차
    7월부터 24시간 외환시장 개방…MSCI선진지수 편입 박차

    정부가 오는 7월부터 외환시장을 24시간 개방해 원화 국제화에 나선다. 역외 원화 결제 시스템을 구축하고 관련 규제를 정비함으로써 한국 증시의 숙원이자 이재명 대통령의 공약인 '모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수' 편입에 박차를 가한다는 방침이다. 재정경제부·금융위원회를 비롯한 관계 기관은 9일 오후 '2026년 경제성장 전략'을 공개하면서 이러한 내용의 'MSCI 선진국지수 편입을 위한 외환·자본시장 종합

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기