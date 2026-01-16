코스피 사상 첫 4800선 돌파…코스닥은 하락세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성생명 9.18%↑, 기아, 4.20%↑

코스피가 16일 개장과 동시에 사상 처음으로 4800선을 돌파했다.

16일 오전 9시15분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 9.88포인트(0.21%) 오른 4807.43에 거래됐다. 이날 지수는 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66으로 출발하며 사상 처음으로 4800선을 돌파했다. 외국인이 1575억원, 기관이 512억원어치를 각각 순매도하고 있다. 개인은 2082억원어치를 사들이고 있다.

업종별로는 보험(5.06%), 기계장비(1.32%), 증권(1.18%), 전기·가스(1.10%), 통신(1.05%) 등이 올랐다. 반면 제약(-1.54%), 의료정밀기기(-1.17%), 비금속(-0.59%), 종이목재(-0.54%) 등은 내림세다.

코스피 상승세가 거침없는 가운데 사상 첫 4800선을 돌파한 16일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 코스피는 전장보다 23.11포인트(0.48%) 오른 4820.66 장을 시작했다. 조용준 기자

시가총액 상위 종목 중에선 삼성생명(9.18%)의 급등세가 돋보였다. 최근 반도체 호황과 함께 삼성전자에 대한 지분가치가 주가 상승으로 이어진 것으로 풀이된다. 미국 로봇 기업 보스턴다이내믹스에 대한 지분가치가 뒤늦게 주목받기 시작한 기아(4.20%)도 오름세다. 이밖에 두산에너빌리티(3.46%), 한국전력(1.12%), 삼성전자(0.97%), 한화에어로스페이스(0.93%), 삼성전자우(0.47%) 등도 상승 중이다.

반면 삼성바이오로직스(-2.19%), 셀트리온(-1.90%), 현대모비스(-1.89%), HD현대중공업(-1.11%), 신한지주(-0.88%), 삼성물산(-0.87%), NAVER(-0.81%), KB금융(-0.69%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 4.72포인트(0.50%) 내린 946.44를 기록 중이다. 코스닥은 0.33포인트(0.03%) 내린 950.83으로 출발했다. 외국인이 647억원, 기관이 19억원어치를 각각 순매도하고 있다. 개인은 716억원어치를 순매수하고 있다.





코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 클래시스(3.60%), 원익IPS(1.80%), 리노공업(0.93%) 등이 상승했다. 반면 디앤디파마텍(-4.87%), 에임드바이오(-3.77%), 알테오젠(-3.19%), HLB(-2.81%), 에이비엘바이오(-2.39%), 레인보우로보틱스(-2.31%), 파마리서치(-2.12%), 리가켐바이오(-2.09%), 펩트론(-1.94%), 코오롱티슈진(-1.94%) 등이 약세를 보이고 있다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

