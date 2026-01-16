PLUS 고배당주채권혼합, 순자산 4000억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화자산운용은 'PLUS 고배당주채권혼합' 상장지수펀드(ETF) 순자산 총액이 4000억원을 돌파했다고 16일 밝혔다.

금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 14일 기준 PLUS 고배당주채권혼합 ETF 순자산 총액은 4006억원을 기록했다. 국내 시장에 투자하는 국내 채권혼합형 ETF 중 최대 규모다.

PLUS 고배당주채권혼합 ETF는 국내 고배당주에 50%, 국고채 3년물에 50% 투자하는 상품이다. 13일 높은 비중의 주식 투자를 원하는 투자자들의 수요를 반영해 주식과 채권 비중을 기존 4 대 6에서 5 대 5로 변경했다. 주식 배당금과 채권 이자를 분배 재원으로 매월 분배금을 지급한다. 지난해 매월 45원씩 총 540원을 분배금으로 지급했다. 2024년 말 종가인 1만2,270원에 진입해 약 1년간 보유했다면, 약 4.4%의 세전 분배수익률을 거뒀을 것으로 추산된다.

기간별 수익률 성과는 분배금 재투자를 가정한 수정기준가 기준으로 최근 1개월 1.3%, 3개월 5.8%, 6개월 2.1%, 1년 22.1%이다. 2016년 8월 상장 이후 수익률은 73.8%다.

PLUS 고배당주채권혼합 ETF는 지난해 빠르게 성장했다. 지난해 초 479억원이었던 순자산 총액이 지난해 말 3,863억원으로 약 8배 성장했다. 꾸준한 성과가 자금 유입으로 이어졌다.

연금계좌 내 높은 활용도도 매력적이다. PLUS 고배당주채권혼합 ETF는 채권혼합형 ETF로 안전자산으로 분류돼 연금계좌 안전자산 의무 비중(30%)으로 투자 가능하다. 연금계좌 내 주식 비중을 최대로 가져가고 싶어하는 투자 수요에 적합하다.

최근 배당소득 분리과세가 도입되고, 상법이 개정되는 등 국내 증시를 둘러싼 제도 개선은 PLUS 고배당주채권혼합 ETF에 호재다. 주식 부문(50%) 구성 종목 30개 중 22개 종목이 배당소득 분리과세를 받을 수 있는 배당성향 조건에 부합할 것으로 예상된다.





AD

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "퇴직연금 계좌에서의 높은 활용도가 순자산 증가로 이어졌다"며 "연금계좌 안전자산 의무 비중 30%를 PLUS 고배당주채권혼합 ETF에 투자한다면 자산군 다변화를 통한 포트폴리오 안정성 확보 및 리스크 분산 효과가 있을 것"이라고 말했다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>