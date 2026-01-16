홈앤쇼핑, 미주 여행상품 공개…"도심·자연 한번에"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10일 및 18일 여행상품 출시

홈앤쇼핑은 여행 특화 방송 프로그램 '트래블초이스'가 방송 100회를 맞아 미주 여행상품을 합리적인 가격에 소개한다고 16일 밝혔다.

홈앤쇼핑 여행 특화 방송 프로그램 '트래블초이스'. 홈앤쇼핑

AD

트래블초이스는 최신 여행 트렌드와 항공·식사·숙박·관광 등을 고려해, 한 주에 한 곳씩 여행지를 소개하는 홈앤쇼핑의 여행 방송이다. 2024년 3월 3일 첫 방송을 시작한 이후 매주 일요일 저녁 시청자들과 꾸준히 호응을 얻고 있다.

이번 100회 특집 방송에서는 여기어때투어의 베스트셀러 미주 여행상품을 합리적인 조건으로 선보인다. 미국 서부를 대표하는 3대 도시인 로스엔젤레스·라스베이거스·샌프란시스코의 주요 관광지를 중심으로, 각 도시의 매력을 깊이 있게 즐길 수 있는 일정으로 구성됐다.

특히 미서부를 대표하는 3대 야경 투어와 7대 캐년 관광까지 포함해 핵심 명소를 둘러볼 수 있는 미서부 10일 여행 상품을 소개한다. 미국 여행의 하이라이트인 서부와 동부는 물론, 캐나다 주요 도시까지 한 번에 아우르는 미서부·미동부·캐나다 18일 완벽 일주 상품도 함께 공개한다. 장거리 이동과 다양한 지역을 효율적으로 연결한 일정으로, 미주 대륙의 자연과 도시의 매력을 한 번에 경험할 수 있도록 기획된 점이 특징이다.

고객 감사 이벤트도 열린다. 방송 중 실시간 추첨을 통해 신세계 상품권 총 300만원을 증정하며, 오랜 기간 트래블초이스를 사랑해준 고객들과 특별한 순간을 함께 나눌 예정이다.





AD

홈앤쇼핑 관계자는 "그동안 트래블초이스를 아껴주신 고객 여러분께 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 고객의 신뢰에 보답할 수 있도록 검증된 여행 상품과 차별화된 혜택을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>