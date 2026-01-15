보람상조, 2026년 상조산업 전망 키워드 'C.U.R.A.T.O.R' 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI, 토털 플랫폼 등 주요 키워드로 선정

보람상조는 2026년 상조산업을 전망하는 트렌드 키워드로 'C.U.R.A.T.O.R(큐레이터)'를 15일 제시했다.

보람상조는 상조 큐레이션의 시대를 맞아 상조업계 7대 핵심 트렌드를 제시하며, 영문 앞글자를 따 큐레이터(C.U.R.A.T.O.R)를 올해의 상조산업 전망 키워드로 선정했다.

보람상조, 2026년 상조산업 전망 키워드 'C.U.R.A.T.O.R(큐레이터)' 공개. 보람그룹

AD

구체적으로는 ▲Customized omni-care(맞춤형 생애 전주기 케어) ▲Ultimate Reliability & Tradition(최고 수준의 신뢰성과 전통성) ▲Responsibility for the community(지역사회에 대한 사회적 책임) ▲AI & Digital Evolution(AI 기반 상조서비스) ▲Total Platform Strategy (토털 라이프케어 플랫폼 전략 추구) ▲Optimization of Affiliate partnerships(타 산업과의 제휴 파트너십 강화) ▲Redefined Memorial Experience(추모 경험의 재정의) 등이다.

보람상조는 상조업계가 올해 상조시장이 가입자 1000만명, 선수금 10조원 시대에 안착할 것으로 전망되면서 새로운 변화를 시도하고 융합을 통해 산업의 고도화를 모색할 것으로 내다봤다. 이에 최근 '라이프 큐레이터(Life Curator)'로 리브랜딩을 실시한 보람상조의 모기업 보람그룹은 2026년 상조산업은 고객의 삶 전체를 관리해주고 설계하는 삶의 동반자로서의 역할을 더욱 구체화할 계획이다.





AD

보람그룹 관계자는 "2026년은 내수시장의 점진적인 회복에 따른 산업 성장과 함께 서비스 확대가 구체적으로 실현되는 한 해가 될 것으로 전망된다"며 "다양한 이해관계자들과의 원활한 소통을 통해 상조업계가 지속적인 성장을 기대할 수 있는 모멘텀을 확보하는 한 해가 되기 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>