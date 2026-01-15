동의과학대, 지역상생형 봉사활동 경진대회 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동의과학대학교(총장 김영도)는 최근 교내 본관 대회의실에서 '2025 지역상생형 봉사활동 프로그램 경진대회 시상식'을 개최했다.

동의과학대가 지역상생형 봉사활동 경진대회 시상식을 열고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공

이 경진대회는 2025 전문대학 혁신지원사업의 하나로 추진, 학과별 특성을 반영한 지역상생형 봉사활동 프로그램 운영을 통해 학생들의 지역사회 관심과 봉사 참여를 확대하고 비교과 프로그램의 질적 성장을 도모하기 위해 마련됐다.

이날 시상식에는 봉사활동에 참여한 지도교수 13명과 각 팀 대표 학생 13명이 참석해 활동 성과를 공유하고 서로를 격려하는 시간을 가졌다. 총 13개 팀이 참가해 지난해 9월부터 11월 말까지 지역사회와 연계한 봉사활동을 진행, 심사를 거쳐 대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 3팀, 장려상 8팀이 선정됐다.

대상은 의료피부미용과 '동피장 8기' 팀이 차지했다. 장정현 교수의 지도 아래 김아영 학생을 포함한 19명이 참여한 이 팀은 부산진구 자원봉사센터와 협업해 지역상생형 봉사활동을 지속적으로 펼치며 높은 평가를 받았다.

대상 수상팀 대표 김아영 학생은 "육체적으로 힘든 순간도 있었지만, 지역 주민들과 함께한 봉사활동에서 더 큰 보람과 즐거움을 느꼈다"며 "이번 경험을 계기로 지역상생형 봉사활동에 더욱 적극적으로 참여하고 싶다"고 말했다.





김영도 동의과학대 총장은 "학생들이 현장에서 시민들과 직접 만나 나눔을 실천했다는 점에서 이번 프로그램은 큰 의미가 있다"며 "이번 경험이 봉사의 가치를 체득하고 지속적인 사회참여로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

