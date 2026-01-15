與, 광주·전남 통합 속도전…'2월 내 특별법 처리"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현안 이견·특례 과제 산적

더불어민주당이 광주·전남 행정통합을 두고 김민석 국무총리에 이어 강기정 광주시장·김영록 전남도지사와 조찬 간담회·공청회를 진행하면서 속도를 높이고 있다. 이달 안에 행정통합 특별법 발의, 2월 내 국회 처리를 목표로 하고 있다.

민주당 광주·전남통합추진특별위원장인 김원이·양부남 의원을 비롯한 광주·전남 의원들은 15일 국회 의원회관에서 강 시장·김 지사와 조찬간담회를 열고 행정통합 방향성과 특별법 주요 내용, 쟁점 사항에 대해 의견을 나눴다.

광주시와 전남도가 공동으로 마련한 특별법에는 지방자치 구조 및 지방세 등 제도, 재정뿐만 아니라 에너지·첨단산업, 농산어촌 특례, 청년, 소상공인 지원 등 총 8편, 23장, 312개 조문, 300여개 특례 사항 등이 포함됐다. 우선 특례법상 명칭도 광주전남특별시로 하되 향후 지방자치법에 따라 의회 의견을 반영해 변경할 수 있도록 했다.

연합뉴스

정부·지방자치단체가 행정통합과 각종 특례를 준비하자 여당도 6·3 지방선거에서 통합단체장 선출을 목표로 속도전에 나선 모양새다.

광역단체별 요청사항에 대한 조율, 현안 간 이견이 산적해 자칫하다 행정통합이 어려울 수 있다는 위기감도 논의에 속도를 높이는 이유로 꼽힌다.

이날 간담회에서는 광주전남특별시 명칭을 두고도 전남광주로 할 것인지 광주전남으로 할 것인지, 특별시로 할 것인지, 특별자치도로 할 것인지에 대해 명확히 정해야 한다는 의견도 나왔다.

의원들은 에너지고속도로 설치, RE100 국가산업단지 우선 지정 조항 및 정부 지원, 농산어촌기본소득에 인구와 경제 규모가 작은 도농복합도시 포함 문제, 국세 이양 등 지자체가 마련한 특별법안에 포함되지 않은 특례들도 과제로 설정했다.





김 의원은 이날 오찬간담회에서 "입법지원단이 2주 정도 집중적으로 (의원들과 정부·지자체를) 만날 것이다. 많은 의견을 개진해달라"라고 요청했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

