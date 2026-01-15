KGM, 전국 판매 우수 대리점 시상…"유대감 강화"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 무쏘 출시 시작으로 마케팅 활동 강화

KG모빌리티(KGM)는 14일 평택 본사 디자인센터에서 전국 판매 대리점들과 간담회를 갖고 지난해 판매 우수 대리점을 시상했다고 15일 밝혔다.

우수 대리점 시상을 시작으로 올해 사업계획과 마케팅 전략 등 주요 전략 방향을 공유했다. 또 이달 새롭게 출시된 신형 '무쏘'에 대한 제품 설명도 진행됐다. 지난해 전국 및 권역별 최다 판매 8개 대리점과 우수 판매 16개 대리점을 선정해 시상했다.

KGM은 지난해 무쏘 EV와 토레스 하이브리드, 액티언 하이브리드 등 신모델 출시와 함께 강남과 부산 익스피리언스 센터 개관 등 고객 브랜드 체험 공간 확대와 다양한 마케팅 전략 강화 등 공격적으로 시장 대응에 나섰다.

올해에는 신형 무쏘 출시를 시작으로 ▲신모델 및 상품성 강화 모델 론칭을 통한 경쟁력 확보 ▲고객 접점 마케팅 활동 및 고객 혜택 강화 ▲정비 서비스 향상 등은 물론 대리점의 지속 가능한 수익 구조 확보를 위해 ▲인센티브 정책 개선 등 대리점 중심 판매 정책 시행 ▲KGMC 버스 판매(7m급) 등 신사업 진출을 통한 판매 지원 등을 중점 추진하기로 했다.





곽재선 KGM 회장은 "수상자분들을 비롯해 일선 판매 현장에서 고객 응대와 판촉 활동에 최선을 다하는 대리점 대표들에게 감사하다"며 "국내 자동차시장은 지속적인 경쟁 심화로 어려움이 예상되는 만큼 KGM과 대리점 모두 원활한 소통과 유대감 강화를 통해 고객 가치 극대화와 함께 판매 물량 증가를 위해 상호 적극적으로 협력해 나가야 할 것"이라고 당부했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

