상주시, 봄의 색을 기획하다…‘트렌드 튤립’으로 도시 경관 새 판 짠다

최신 품종 선제 재배로 일상 속 계절감 확장

품질·예산·완성도 모두 잡은 녹지 전략

상주시가 2026년 봄을 겨냥한 도시 경관 전략에 본격 시동을 걸었다.

시는 현재 자체 양묘장에서 튤립과 히아신스 등 구근식물을 화분에 심어 직접 재배·관리하며, 시민 일상에 계절의 변화를 선명하게 전달할 봄 경관 조성을 준비하고 있다.

이번에 재배 중인 튤립은 흔히 접하던 품종이 아닌, 최근 정원·도시 경관 분야에서 주목받는 최신 트렌드 품종이다.

특히 'Mango Charm'과 'Spryng Break'은 색감과 화형이 독창적이고 관상 가치가 높아, 봄 경관의 완성도를 한층 끌어올릴 핵심 요소로 평가된다. 상주시는 이를 '2026 트렌드 튤립'이라는 주제로 구성해, 기존과 차별화된 도시 봄 풍경을 시민들에게 선보일 계획이다.

현재 양묘장에서 자라고 있는 구근 식물들은 생육 상태가 양호하며, 개화 시기와 품질을 고려한 체계적 관리가 이뤄지고 있다. 외부 조달에 의존하지 않고 시가 직접 재배함으로써 안정적인 품질을 확보하는 것은 물론, 예산 절감 효과까지 동시에 도모하는 점이 주목된다. 단기적 경관 연출을 넘어 지속 가능한 녹지 행정의 방향성을 제시했다는 평가다.

해당 튤립 화분은 상주 IC 진입부 인근 주요 교량인 화개교를 비롯해 관내 주요 거점에 설치될 예정이다. 도시에 들어서는 순간 계절의 변화를 직관적으로 느낄 수 있는 상징적 경관 요소로 활용돼, 시민과 방문객 모두에게 상주의 봄을 각인시키는 역할을 하게 된다.





안재현 산림녹지과장은 "단순한 꽃 식재를 넘어, 트렌드를 반영한 품종을 선제적으로 준비함으로써 도시 경관의 수준을 높이고자 했다"며 "앞으로도 시민들이 일상 속에서 계절의 아름다움을 자연스럽게 체감할 수 있도록 차별화된 녹지 경관을 지속해서 조성해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

