[오늘의신상]홈플러스, 800원 무알콜 맥주 '타이탄 제로'

한 캔 당 800원, 8.4㎉, 당류 0g

톡 쏘는 청량감과 라거 특유의 깔끔함 구현

홈플러스가 무알콜 맥주 신제품 '타이탄 제로'를 이달 15일 단독 출시하며 주류 시장 공략에 나선다고 15일 밝혔다.

신제품 타이탄 제로는 알코올이 단 0.1%도 없는 완전 무알콜 제품이다. 한 캔당 800원으로 업계 최저 수준이다. 강한 탄산감으로 톡 쏘는 청량함과 라거 맥주 특유의 깔끔한 맛을 구현해 품질 경쟁력까지 갖췄다.

모델이 15일 '홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브' 강서점에서 신제품 '타이탄 제로'를 소개하고 있다. 홈플러스 제공.

이번 상품은 홈플러스 인기 초저가 맥주 '타이탄(타협할 수 없는 2.8vol 탄산압)'의 네 번째 시리즈로 한 캔(350㎖) 기준 칼로리는 8.4㎉로 당류는 0g이다. 운동 후, 평일 저녁 등 일상 속 다양한 상황에서 부담 없이 즐길 수 있다.

'타이탄 제로' 출시는 홈플러스 단독 주류의 검증된 상품 경쟁력과 판매 성과를 토대로 이뤄졌다. 2024년 8월 출시한 1000원 초저가 라거 맥주 '타이탄'을 시작으로 라거 타입 흑맥주 '타이탄 블랙'과 상쾌한 풍미가 일품인 페일 라거 '타이탄 스페셜홉 에디션'까지 라인업을 확장하며 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 지난 8일까지 '타이탄 맥주 3종' 누적 판매량은 약 70만 캔에 달하며, 가격 경쟁력과 상품 완성도를 동시에 잡은 초저가 맥주 라인업으로 자리매김했다.

홈플러스는 타이탄 제로를 헬시플레저 트렌드와 실속 소비 흐름을 동시에 반영한 전략 상품으로 보고 앞으로도 무알콜 주류 카테고리를 포함한 단독 주류 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획이다.





김예니 홈플러스 주류음료팀 바이어는 "단독 주류는 단순한 가격 경쟁을 넘어, 홈플러스만의 상품 기획력과 유통 경쟁력을 집약한 핵심 카테고리"라며 "타이탄 제로는 가격, 맛, 제로 스펙을 모두 갖춘 전략 상품으로 무알콜 주류를 처음 접하는 소비자부터 일상적으로 즐기는 고객까지 폭넓은 수요를 겨냥해 무알콜 주류 시장에서 새로운 기준이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





