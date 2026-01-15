블랙핑크, 2월27일 미니 3집 '데드라인' 발매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블랙핑크 '데드라인' 컴백 이미지. YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크가 다음 달 27일 세 번째 미니 앨범 '데드라인'(DEADLINE)을 발매하고 완전체 활동에 나선다고 YG엔터테인먼트가 15일 밝혔다.

앨범 제목은 현재 진행 중인 월드 투어와 동일한 '데드라인'이다. 블랙핑크는 지난해 7월 고양종합운동장 공연을 시작으로 전 세계를 순회해 왔다.

뮤직비디오 촬영을 포함한 앨범 작업을 이미 마쳤으며 음악적 완성도를 높이는 데 주력했다. YG는 "기다려 준 팬들에게 음악으로 보답하겠다"고 전했다.

블랙핑크는 지난해 디지털 싱글 '뛰어'(JUMP)로 미국 빌보드 '글로벌 200'에서 팀 통산 세 번째 1위를 기록했다. 이는 K팝 걸그룹 최다 기록이다. 이번 앨범은 월드 투어 여정의 마침표를 찍는 성격을 띤다.





현재 블랙핑크는 16개 도시에서 33회 규모로 '블랙핑크 월드 투어 데드라인'(BLACKPINK WORLD TOUR )을 진행 중이다. 이들은 16일부터 18일까지 사흘간 일본 도쿄돔 무대에 오르며 24일부터 26일에는 홍콩 카이 탁 스타디움에서 투어를 마무리한다.





