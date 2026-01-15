부산진해경자청, FDI 목표 252% 달성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 신고액 4억 5000만달러



도착률 97%로 ‘실집행 투자’ 성과

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 2025년 외국인직접투자(FDI) 유치에서 신고액 기준 4억 5300만달러를 기록하며 연간 목표액(1억8000만달러)의 252%를 달성했다.

글로벌 경기 불확실성 속에서도 양적·질적 성과를 동시에 거뒀다는 평가다.

주목되는 대목은 투자 '신고'에 그치지 않고 실제 자금이 유입되는 도착 기준 FDI 실적이 4억 4100만달러에 달했다는 점이다. 도착률은 97%로, 최근 6년 평균(82%)은 물론 타 경제자유구역 평균 도착률(44%)을 크게 웃돌았다. 유치된 투자가 실질적인 사업 집행으로 안정적으로 이어지고 있음을 보여주는 지표다.

국내투자 유치 실적도 7455억원을 기록하며 상승세를 이어갔다. 투자 환경 개선과 전략적 기업 유치가 구체적인 성과로 나타났다고 분석한다.

경자청은 2004년 개청 이후 2025년까지 누적 FDI 신고액 51억 7000만달러를 달성하며 동북아 글로벌 투자 거점으로서의 입지를 공고히 하고 있다. 투자국은 ▲유럽(15억 9000만달러) ▲아시아(11억 9000만달러) ▲미주(10억 5000만달러) ▲일본(3억 8000만달러) ▲기타 지역(9억 6000만달러) 등으로 고르게 분산돼 있다.

2025년 FDI 신고액을 업종별로 보면 ▲첨단산업이 3억 9100만달러로 전체의 86%를 차지하며 압도적인 비중을 보였다. 이어 ▲물류산업 4500만달러(10%) ▲기타 산업 1800만달러(4%) 순이다. 국내투자는 ▲물류산업 3102억원 ▲기타 산업 3043억원 ▲첨단산업 1310억원으로 집계됐다.

주요 투자 사례로는 첨단산업 핵심 인프라인 마이크로소프트 데이터센터 조성과 부산과학산업단지 내 부산케이블앤엔지니어링의 증액 투자가 꼽힌다. 진해 신항만 배후부지에는 엘엑스판토스 부산신항 물류센터 등 글로벌 물류기업의 대규모 투자가 이어졌으며, 국내투자 분야에서도 미쓰이소꼬코리아, 코쿠사이익스프레스 등 주요 물류기업의 투자가 지속됐다.





경자청 관계자는 "높은 FDI 도착률은 부산진해경제자유구역에 대한 글로벌 기업들의 신뢰를 방증하는 것"이라며 "첨단산업과 글로벌 물류를 양축으로 한 전략적 투자 유치를 통해 실질적인 지역 성장 동력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

경자청이 창원시 진해구에서 (주)LX판토스 신항에코물류센터 착공식을 개최하고 있다. 경자청 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

