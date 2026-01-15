마포구, ‘지역 돌봄 통합지원’ 나서…돌봄통합팀 신설

내년 3월 시행 법률 선제 대응…원스톱 관리
서울 마포구(구청장 박강수)가 오는 19일 돌봄통합팀을 복지동행국 복지정책과에 신설하고 본격적인 지역 돌봄 통합지원에 나선다. 올해 3월 27일 시행되는 '의료요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'(돌봄통합지원법)에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.
돌봄통합지원법은 노쇠, 장애, 질병, 사고 등으로 일상생활 수행에 어려움을 겪는 사람이 살던 곳에서 계속 건강한 생활을 영위할 수 있도록 의료·요양 등 돌봄 지원을 통합·연계하는 내용을 담고 있다.
돌봄통합팀은 보건의료, 건강관리, 장기요양, 일상생활, 가족지원 등을 아우르는 다양한 돌봄 서비스 시스템을 구축한다. 통합돌봄사업 연도별 시행계획을 수립하고 통합돌봄협의체와 통합지원회의를 체계적으로 운영할 예정이다. 구 직원과 민간 서비스 제공기관 종사자 교육도 시행해 통합돌봄의 이해를 도모하고 역량을 강화해나갈 계획이다.
마포구는 동 주민센터에 통합지원창구를 설치해 돌봄통합 대상자를 발굴하고 방문조사를 실시해 서비스 연계부터 사후관리까지 원스톱으로 관리한다. 의료·요양·복지 유관기관에도 통합안내창구를 마련해 구민들이 편리하게 관련 서비스를 이용할 수 있도록 지원을 강화한다.
마포구는 지역사회 통합돌봄 사업의 하나인 재가의료급여사업을 적극 추진해 '2025년 의료급여 사례관리사업 우수사례 공모'에서 우수상을 수상한 바 있다.
박강수 마포구청장은 "돌봄통합팀 신설을 통해 구민들이 더욱 건강하고 안정적인 삶을 영위할 수 있도록 모든 행정력을 집중할 것"이라며 "지역사회 통합돌봄이 실질적으로 도움이 되는 시스템으로 자리잡을 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
