'자금난' 홈플러스…점포 7곳 영업 중단에 1월 급여 지급도 연기(종합)

14일 직원 대상 경영진 메시지

7개 점포 추가 영업 중지

1월 급여 지급도 연기돼

"긴급운영자금 확보되는대로 바로 지급"

홈플러스가 자금 상황 악화로 점포 7곳 영업을 추가로 중단하고, 지난달 급여 분할 지급에 이어 이달 급여 지급도 연기하기로 결정했다.

14일 홈플러스는 직원 대상 경영진 메시지를 통해 문화점, 부산감만점, 울산남구점, 전주완산점, 화성동탄점, 천안점, 조치원점 등 7개 점포의 영업을 중단한다고 공지했다.

홈플러스는 추가 영업 중단 이유에 대해 "한계상황에 도달한 자금 상황이 개선되지 않았다"며 "영업 중단 점포 직원들은 타 점포 전환 배치 등을 통해 고용을 보장할 계획"이라고 밝혔다.

앞서 홈플러스는 기업회생 절차 개시 이후 자금 상황이 악화하자 현금 흐름을 개선하기 위해 지난해 8월 15개 적자 점포 폐점을 결정했다가 거래 조건 완화 등을 전제로 보류한 바 있다. 하지만 납품 지연·중단으로 상황이 악화되면서 지난달 가양·장림·일산·원천·울산북구점, 계산·시흥·안산고잔·천안신방·동촌점의 영업을 중단했다.

아울러 별도의 경영진 메시지를 통해 1월 급여 지급을 늦춘다고 밝혔다. 홈플러스는 "직원 급여만큼은 어떠한 일이 있어도 정상적으로 지급하기 위해 긴급 운영자금을 마련하고자 최선을 다하고 있다"면서도 "그러나 채권단이 요구하고 있는 구조혁신안에 대한 노조 동의 등 협의가 마무리되지 않아 1월 급여 지급을 연기할 수밖에 없는 상황"이라고 말했다. 이어 "긴급운영자금(DIP)이 확보되는 대로 바로 지급하겠다"고 밝혔다.

앞서 홈플러스는 지난달에도 직원 급여를 당초 급여일인 19일에 일부 지급하고, 나흘 뒤인 24일에 분할 지급한 바 있다.

이에 대해 최철한 마트노조 홈플러스지부 사무국장은 "회사는 인가 여부와 상관없이 유례없는 대규모 영업 중단을 강행하며 사실상 홈플러스 해체에 나서고 있다"고 비판했다.





이어 "MBK는 김병주 회장에 대한 구속영장이 기각되자마자 급여 지급을 유예하는 파렴치한 행태를 보이고 있다"며 "MBK가 DIP 대출에 대한 보증만 섰더라도 약 500억원에 달하는 임금 미지급 사태는 발생하지 않았을 것"이라고 주장했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

