HD건설기계, 통합 후 첫 대형 수주…현대·디벨론 동시 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에티오피아·베트남·키르기스스탄 공략

올해 실적 목표 매출 8조원대 제시

HD현대 건설기계 사업 통합법인인 HD건설기계가 출범 이후 첫 대규모 수주 여러 건을 확보했다. 아프리카를 비롯해 동남아시아, 중앙아시아 등 신흥시장을 중심으로 중대형 장비 공급이 이어지고 있다.

HD건설기계는 최근 에티오피아 광산 개발 업체들과 총 120대 규모의 대형 굴착기 공급 계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 디벨론 36t급 굴착기 70대와 현대 브랜드 34t급 굴착기 50대로, 장비는 현지 금광 채굴 현장에 투입될 예정이다.

52t급 현대 굴착기(왼쪽)와 36t급 디벨론 굴착기. HD건설기계

AD

에티오피아는 HD건설기계의 핵심 시장 중 하나다. 지난해 기준 굴착기 시장 점유율은 약 80%다. 30t급 이상 중대형 굴착기를 중심으로 판매가 늘었고, 최근 3년간 판매량은 매년 두 배 이상 증가한 것으로 집계됐다. 광산·자원 개발 환경에 맞춘 내구성과 연료 효율, 기동성이 주된 경쟁력으로 꼽힌다.

아프리카 외 지역에서도 수주가 이어졌다. HD건설기계는 베트남 정부의 긴급 재난 대응용 20t급 휠 굴착기 20대를 포함해 국가 인프라 확충 프로젝트에 투입될 20~30t급 크롤러 굴착기 등 총 71대를 수주했다. 중앙아시아 키르기스스탄에는 교통망과 부동산 개발 사업에 투입될 52t급 대형 굴착기와 38t급 중대형 굴착기 등 41대를 공급한다.

한편 HD건설기계는 이날 공시를 통해 2026년 실적 전망도 제시했다. HD건설기계는 2026년 매출 목표로 8조7218억원, 영업이익 4396억원을 내놨다.





AD

문재영 HD건설기계 사장은 "통합 이후 중장기 전략을 빠르게 실행해 시장 성장률을 상회하는 실적을 내는 것이 목표"라며 "시설 투자와 기술 개발을 통해 사업 경쟁력을 끌어올리겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>