"나르는 자동차!" 어린이 과학뮤지컬 막 올라… 국립부산과학관, '모빌리티 대탐험'

자율주행차부터 하이퍼루프까지! 국립부산과학관이 새해 어린이 과학 뮤지컬의 막을 올린다.

국립부산과학관은 2026년 일요사이언스극장의 새 공연으로 과학 뮤지컬 '미래로 출발! 모빌리티 대탐험'을 오는 18일부터 선보인다고 14일 알렸다.

이번 공연은 자율주행차, 하이퍼루프, 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티 기술을 어린이 눈높이에 맞춰 풀어낸 가족 대상 과학 공연이다. 노래와 안무, 영상 등을 활용해 과학 원리를 설명하는 참여형 융합 공연으로 구성됐다.

공연은 20여분간 진행되며 1월 18일부터 4월 26일까지 매주 일요일 국립부산과학관 1층 대회의실에서 하루 3차례(오전 11시, 오후 2시, 오후 3시) 열린다. 관람료는 무료다. 관람은 공연 당일 온라인 예약 또는 무인발권기를 통해 가능하다.

송삼종 국립부산과학관장은 "과학은 미래를 상상하는 데서 그치지 않고 배움을 통해 직접 만들어가는 과정"이라며 "공연을 통해 아이들이 과학기술에 대한 흥미를 느끼는 계기가 되길 기대한다"고 했다.





국립부산과학관은 자동차, 항공, 우주, 선박, 에너지 등 부산·울산·경남 지역의 주요 산업과 연계한 상설전시관을 운영하고 있다. 오는 20일에는 미래 모빌리티 기술을 체험형 콘텐츠로 구성한 상설전시관 1관 자동차존을 새롭게 공개할 예정이다.

일요사이언스극장 공연 모습.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

