bhc, '콰삭킹' 누적 700만개 판매 돌파

bhc가 지난해 2월 선보인 '콰삭킹'이 출시 1년을 앞두고 누적 판매량 700만개를 돌파했다고 14일 밝혔다. bhc 치킨 메뉴 중 가장 단기간에 700만개 판매 고지를 달성했다는 설명이다.

콰삭킹에 세 가지 종류의 시즈닝팩 '톡톡팩'을 더한 '콰삭톡'도 판매량 증가에 힘을 더하며, '뿌링클'에 이어 지난해 매출 점유율 2위에 등극하기도 했다.

콰삭킹의 인기는 검색량으로도 증명되고 있다. 최근 빅데이터 분석 플랫폼에서 2025년 포털 검색량을 기준으로 국내 치킨 브랜드 및 연관 키워드 3000개 이상을 분석한 결과, 가장 많이 검색된 치킨 브랜드와 치킨 메뉴 1위는 각각 'bhc치킨', '콰삭킹'으로 조사됐다.

콰삭킹은 극강의 바삭함으로 출시와 동시에 '신개념 후라이드 치킨'으로 입소문을 타며 호평이 쏟아졌다. 감자·옥수수·쌀로 만든 크리스피 크럼블과 bhc만의 튀김 기술로 입안 가득 크리스피한 식감을 선사한다. 함께 제공되는 '스윗 하바네로 소스'는 매콤달콤한 맛으로 치킨의 풍미를 한층 끌어올린다.

국내에서 검증된 인기를 바탕으로 bhc는 지난달 홍콩과 태국 매장에도 콰삭킹을 출시했다. 튀김 요리를 즐겨 먹고, 짭조름하면서도 매콤한 감칠맛을 선호하는 현지 소비자들의 입맛을 사로잡으며 큰 호응을 얻고 있다. bhc는 올해 1분기 싱가포르를 비롯해 말레이시아, 미국 등 해외 진출 국가에 콰삭킹 판매를 순차적으로 확대하며, 뿌링클을 필두로 쌓아온 K-치킨 대표 브랜드로서의 인기와 명성을 이어갈 방침이다.





bhc 관계자는 "콰삭킹의 흥행은 전체 매출 견인뿐 아니라 가맹점 운영에 새로운 활력을 불어넣고 국내 1위 치킨 브랜드로서의 경쟁력을 한층 공고히 했다는 점에서 더욱 의미가 깊다"며 "앞으로도 bhc는 독보적인 메뉴 개발력을 통해 소비자들에게는 전에 없던 차별화된 맛으로 즐거움을 드리고 가맹점주에게는 지속적인 수익 성장을 보장하는 혁신적인 신메뉴를 지속 선보일 것"이라고 말했다.





