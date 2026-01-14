李대통령, 다카이치 총리에 '드럼세트'·'홍삼' 선물…배우자엔 '삼성 갤럭시 워치'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다카이치, 고등학교 때 록밴드 결성해 드러머로 활동

청와대 "드럼, 강인한 추진력·유연한 조화 상징…총리 철학과 맞닿아"

다카이치, 바이오 매스로 만들어진 '카시오 손목 시계' 선물

김혜경 여사, '나라현' 전통 붓 제조사가 만든 '화장용 붓' 받아

일본을 방문한 이재명 대통령이 다카이치 사나에 총리를 만나 드럼세트를 선물했다고 청와대가 밝혔다.

이재명 대통령이 다카이치 시나에 일본 총리에게 선물한 드럼. (출처: 청와대)

14일 청와대에 따르면 이 대통령은 이번 방일을 계기로 다카이치 총리에게 드럼세트를 포함한 선물을 증정했다.

드럼은 다카이치 총리가 고등학교 시절 록밴드를 결성해 드러머로 활동한 것을 고려한 선물이다. 다카이치 총리는 의원 첫 당선 당시에도 스틱을 가지고 다녔을 정도로 드럼을 좋아한 것으로 알려졌다. 청와대는 "드럼은 리듬을 이끄는 중심 악기로서 강인한 추진력과 유연한 조화를 동시에 상징해 다카이치 총리의 정치적 철학과도 맞닿아 있다"고 의미를 설명했다. 드럼 스틱은 장준철 명장이 제작한 한국 제품으로 나전칠기 장식이 추가돼있다.

이재명 대통령이 다카이치 시나에 일본 총리에서 선물한 드럼 스틱. (출처: 청와대)

이 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서도 다카이치 총리에게 "제 꿈을 모두 실현하셨다. 드럼, 스킨스쿠버, 오토바이가 그것"이라고 말해 참석자들 사이에서 웃음이 나오기도 했다.

또 한국의 전통 발효식품인 청국장을 현대적으로 재해석한 분말과 청국장 환을 선물했다. 청와대는 "총리의 바쁜 일정 속에서도 일상적으로 균형 잡힌 식생활을 돕고자 하는 의미를 담아 준비했다"고 설명했다.

이재명 대통령이 다카이치 시나에 일본 총리 배우자에게 선물한 유기 반상기 세트. (출처: 청와대)

다카이치 총리 배우자에게는 유기 옻칠 수공예 반상기와 스톤 접시 세트를 전달했다. 총리의 배우자가 전화로 "평생 맛있는 것을 해드리겠다"고 청혼한 일화에서 마련된 선물이다. 또 총리 배우자가 건강을 살필 수 있도록 한 삼성 갤럭시 워치 울트라를 선물로 선정했다.

이 대통령은 다카이치 총리로부터 태양광 충전과 방위 측정 기능 등을 갖춘 카시오 손목시계를 받았다. 이 대통령의 평소 취미인 등산에 유용한 기능을 갖췄고, 바이오매스 플라스틱을 사용한 친환경 제품이다. 김혜경 여사 앞으로는 화장용 붓과 파우치가 선물로 준비됐다. 제품은 정상회담 장소인 '나라'의 전통 붓 전문 제조사 '아카시야'가 만들었다고 한다.





다카이치 시나에 일본 총리가 김혜경 여사에게 선물한 화장용 붓. (출처: 청와대)

한편 일본 측에서는 이 대통령 내외가 머무는 숙소에 모나카 및 나라현 대표 화과자 모음을 웰컴 키트로 마련했다. 화과자는 170년이 넘는 역사를 지닌 나라현의 노포에서 파는 '미무로 모나카', 나라현 특산물 감을 활용한 '감 모나카', 8세기 나라의 유명 신사 카스가 타이샤의 신에게 바치는 음식에서 유래된 명과 '카스가', 나라현 요시노 지역에서 재배된 칡을 활용한 떡인 '요시노쿠즈'로 구성됐다.





나라(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

