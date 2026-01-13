'김경' 향해 칼 빼든 서울시의회…공천헌금 등 징계요구안 발의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시의회 윤리특위 위원장, 김경 징계안 발의

2022년 지방선거를 앞두고 '공천헌금' 1억원을 강선우 의원 측에 건넸다는 의혹을 받는 김경 서울시의원에 대한 징계 요구안이 발의됐다.

서울시의회 윤리특별위원회 신동원 위원장(국민의힘·노원1)은 13일 김 시의원에 대한 징계요구안을 발의하고 시의회 의장에게 보고했다고 밝혔다.

징계 요구안에는 김 시의원의 공천헌금 수수, 공무국외활동 미신고 및 직권 남용, 당원 위장 전입, 당비 대납 당원 동원, 업무추진비 유용 및 허위보고 등 총 5개 사안이 적혔다.

2022년 지방선거 국면에서 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 '공천헌금' 1억원을 전달한 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 인천국제공항 1터미널을 통해 입국하고 있다. 연합뉴스

공천헌금 의혹은 2022년 더불어민주당 소속이었던 김 시의원이 지방선거를 앞두고 같은 당 서울시당 공천관리위원이었던 강선우 의원(현 무소속) 측에 1억원을 전달했다는 게 골자다. 현재 서울경찰청 공공범죄수사대가 정치자금법 위반 등 혐의로 수사를 진행 중이다. 김 시의원은 자술서를 제출해 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.

신 위원장은 "김 시의원의 행위가 지방자치법 제44조에 따른 의원의 청렴 의무를 비롯해 서울특별시의회의원 윤리강령 및 윤리실천규범 조례가 규정한 품위유지·청렴 의무 등 여러 규정을 중대하게 위반했을 소지가 크다"고 했다.

공무국외활동 미신고의 경우 김 시의원이 미국 체류 중 세계 최대 전자·IT 전시회 CES의 출입증을 서울시의회 문화체육관광위원회 위원 자격으로 발급받으면서 의회에 보고하지 않은 사실을 말한다. 신 위원장은 이런 행위가 공무국외활동 미신고에 해당한다고 봤다.

아울러 신 위원장은 "업무추진비 유용 의혹과 관련해서는 언론 보도 등을 통해 김 시의원이 강서구에서 활동하는 동안 서초구 방배동에서 업무 추진비가 결제돼 타인 사용 또는 허위 기재 의혹이 제기되고 있다"고 언급했다.

그러면서 "사안이 시급한 만큼 금주 중 윤리심사자문위원회를 긴급 소집해 징계에 관한 의견을 청취할 예정"이라며 "이후 윤리특별위원회를 개최해 징계 여부를 심사할 계획"이라고 덧붙였다.

서울시의회 회의 규칙 제84조 제 5항에 따르면 윤리특별위원장이 징계를 요구한 경우 윤리특위는 이를 의장에게 보고하고 심사 절차를 진행할 수 있다.

징계요구안은 윤리특위 의결 이후 다음 달 24일부터 열리는 임시회 본회의에 상정될 예정이다. 시의원에 대한 징계 수위는 경고, 사과, 30일 이내 출석 정지, 제명 네가지로 구분된다. 징계 수위는 윤리심사자문위 심사를 거쳐 결정된다.





서울시의회는 현재 111석 중 국민의힘이 74석을 차지하고 있다. 윤리특위도 위원장과 부위원장 각 1명, 위원 8명 등 전체 15석 중 국민의힘이 10석을 차지하고 있다.





