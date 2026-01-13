"1만명 넘게 희생됐지만 계속 싸우는 중" 이란 출신 모델 겸 유튜버 호소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이란, 반정부 시위 격화… 유혈 사태로 번져

한국에서 활동 중인 이란 출신 모델이자 유튜버인 호다 니쿠가 한국어로 이란의 반정부 시위에 대한 관심을 호소했다.

호다 니쿠는 11일 자신의 유튜브에 '이란의 자유를 위해'라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 "중요한 메시지를 전하고 싶어서 카메라를 켰다"며 "이란 사람들은 자유와 민주주의를 위해 오랫동안 수많은 시위를 이어왔다. 그 과정에서 정부는 사람들을 통제하기 위해 반복적으로 강한 물리적 진압을 했고, 많은 안타까운 희생이 있었다"고 말했다.

한국에서 활동 중인 이란 출신 모델 호다 니쿠가 최근 이란에서 벌어진 반정부 시위에 대한 관심을 촉구했다. 호다 니쿠 인스타그램

이어 "정부는 변화를 시도하는 사람들을 막기 위해 인터넷을 차단하고 기본적인 전화 통화조차 못 하게 통제하고 있다"고 설명했다.

호다 니쿠는 영상에서 한국어로 직접 메시지를 전하며 한국 사회의 관심과 연대를 요청했다. 그는 "이란과 한국을 모두 사랑하는 사람으로서 이란 사람들의 목소리가 더 멀리 전해지길 바란다"며 "이란 뉴스에 관심을 가져주고 응원해주는 것만으로도 우리에게는 큰 힘이 된다"고 강조했다.

그러면서 호다 니쿠는 13일에는 반정부 시위를 벌이고 있는 이란 시민들의 모습을 담은 영상을 인스타그램에 공유했다. 이어 "1만명이 넘는 사람들이 희생되었지만, 이란 사람들은 여전히 자유에 대한 희망을 놓지 않고 계속해서 싸우고 있다. 지금 이 영상은 현대사에서 가장 용기 있는 장면 중 하나"라고 했다.

지난 8일(현지시간) 이란 수도 테헤란 거리의 차들이 시위 속에 불타고 있다. 로이터 연합뉴스

호다 니쿠는 2018년 미스 이란 3위를 차지한 인물이다. 2020년 KBS1 '이웃집 찰스'에 출연해 한국에 오게 된 계기로 "이란에서 부유한 집안의 외동딸로 부족한 것 없이 자랐다. 하지만 여자라는 이유로 히잡을 써야 하고 많은 것이 금지된 규제가 싫어 한국으로 떠났다"고 밝혔다. 현재는 인스타그램 팔로워 52만명을 보유한 인플루언서다.





한편, 반정부 시위가 이어지는 이란에서 당국이 시위대를 외부와 단절시키기 위해 인터넷을 차단하고 있다. 전례 없는 차단 조치는 이란 정부 및 안보 기관과 연계된 언론사에도 영향을 주고 있는 것으로 보인다. 최근 CNN에 따르면 인터넷 차단 조치 이후 이들 언론의 업데이트 빈도가 현저히 줄었다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

