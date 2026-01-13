6억 비만인구 잡아라… 中 비만약 시장 가격경쟁 확산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위고비, 3월 특허 만료

"가격 인하, 예상보다 빠르고 강해"

중국 비만치료제 시장에서 '반값 위고비' 등장에 이어 현지 업체들까지 가격 인하에 나서면서 점유율 확보를 둘러싼 경쟁이 과열되고 있다.

노보노디스크의 GLP-1 계열 치료제 위고비.

13일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 주요 비만치료제 업체들이 지난달부터 중국 윈난성·쓰촨성 등에서 제품 가격을 크게 내리면서 비만치료제 가격 경쟁이 확산하고 있다고 보도했다. 노보노디스크의 위고비는 세마글루티드 성분의 주 1회 고용량 주사 기준 가격을 1900위안(약 40만원)에서 900위안대(약 20만원)로 내렸고, 일라이릴리의 마운자로 2.4mL 기준 1개월분 가격은 약 500위안(약 10만원)에 그치며 당초 가격 대비 80% 인하됐다.

이는 오는 3월 중국 내 위고비 특허 만료에 따른 현지 복제약 출현을 앞두고 시장 점유율을 유지하기 위한 각 업체의 '고육지책'이라는 평가가 나온다. 중국에서는 위고비·마운자로와 경쟁할 60개 이상의 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드 1형) 후보 물질이 후기 임상시험을 진행 중인 것으로 알려졌다. 또 중국 신약 개발 업체 이노벤트 바이오로직스는 이달 초 자사 신약 마즈두티드의 가격을 40%가량 인하했다. 마즈두티드는 지난해 6월 승인된 최초의 중국산 비만치료제다. 이밖에 중국 CSPC제약그룹과 장쑤 헝루이제약 등의 비만치료제가 임상 후기 단계에 있고, 화동의약의 경구용 치료제도 3상 임상시험을 완료했다.

글로벌 투자은행(IB) 노무라의 장자린 중국 의료분야 연구 책임자는 "다국적 기업들이 시장에서 경쟁하기 위해 예상보다 빠르고 강하게 가격을 내렸다"며 "중국 현지 업체들도 이를 따라가고 있다"고 분석했다.

중국 제약 업계의 가격 경쟁은 중국 비만 인구의 급격한 증가세와 맞물려 있다. 의학 저널 란셋에 따르면 2021년 기준 4억명 수준이던 비만 인구는 2050년 6억3000만명에 달할 것으로 전망된다.





토니렌 맥쿼리캐피털 아시아 의료 분야 연구 책임자는 "중국 제약사들은 효능을 입증하는 글로벌 연구 결과가 없어 약값을 더 낮춰야 할 것"이라며 "중국 비만약 시장은 궁극적으로 소비 중심 오락, 미용의 형태로 변할 수 있다"고 했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

