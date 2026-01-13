화천군, 소상공인 융자금 이자 지원 4.5% 특례 연장…"경영 부담 던다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경영 안정자금 금융기관 융자금 추천…금리 중 4.5% 보조

2025년부터 금리 지원 상한선 3%서 4.5%로 인상 유지

강원도 화천군이 중소기업과 소상공인 육성자금의 이자 보전 상한액을 지난해와 같은 4.5%로 유지한다.

군은 지난 7일 '화천군 중소기업 및 소상공인 육성자금 융자추천 및 이차 보전 지원사업'을 공고했다.

'화천군 지역경제촉진 등에 관한 조례'에 근거한 이 사업은 화천군이 지역 금융기관에 중소기업과 소상공인 경영 자금 융자를 추천하고, 대출 금리 중 일부를 부담해 주는 것이 주요 내용이다.

2024년까지 군은 대출 금리 중 3%를 보조해주기로 했지만, 경기불황 장기화에 따라 작년 한시 특례를 적용해 금리 지원 상한선을 4.5%로 크게 인상했다.

군은 올해에도 이같은 특례를 연장해 융자금 이자에 대한 금리 지원 상한폭을 4.5%로 유지키로 했다.

이에 따라 화천군의 추천으로 지역 금융기관에서 경영 안정 자금 융자 추천을 받아 실행한 소상공인들은 매달 이자 상환 부담이 크게 감소할 것으로 보인다.

한편, 해당 사업 신청 대상은 관련 법규에서 정하는 중소기업 중 화천군에 소재하며 사업자등록을 한 업체로, 사업자가 화천군에 주민등록이 되어 있어야 한다.

자금 융자에는 농협화천군지부, 강원다누리신협, 화천새마을금고, 다창새마을금고, 화천농협, 간동농협, 춘천철원축협, 군산림조합 등 지역 내 8개 금융기관이 참여한다.

신청은 군청 지역경제과에 방문해 접수하면 되며, 융자 추천 신청서 등의 서류를 제출해야 한다.

화천군은 신청 업체 적격 여부 검토 후 대상업체를 선정하고, 금융기관에 융자를 추천한다.





최문순 화천군수는 "소상공인과 중소기업들이 안정적인 경영활동을 유지할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 했다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

