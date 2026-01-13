한미약품 이중항체 면역항암제, 글로벌 임상서 초기 유효·안전성 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유럽종양학회 면역종양학 학술대회 발표

한미약품과 북경한미약품이 공동 개발 중인 차세대 면역항암 혁신신약 'BH3120'이 '키트루다(성분명: 펨브롤리주맙)'와의 병용 임상 1상에서 초기 유효성을 보인 것으로 나타났다.

김성중 한미약품 ONCO임상팀 선임연구원이 지난달 11일(현지시각) 영국 런던에서 열린 유럽종양학회 면역종양학 학술대회에서 차세대 면역항암제 BH3120의 임상 경과가 담긴 포스터 내용을 설명하고 있다. 한미약품

AD

한미약품은 지난달 10~12일까지(현지시각) 영국 런던에서 열린 유럽종양학회 면역종양학 학술대회에서 BH3120의 임상 경과를 포스터에 담아 발표했다고 13일 밝혔다.

BH3120은 하나의 항체가 서로 다른 두 개의 표적에 동시 결합하는 이중항체 플랫폼 기술 '펜탐바디'를 적용한 항암신약이다. 이를 통해 암세포만 공격하는 표적 항암치료와 면역세포를 활성화시키는 면역 항암치료를 동시에 가능하게 한다.

암세포 표면에 위치한 PD-L1과 면역세포 표면의 4-1BB를 동시에 타깃해 면역세포가 종양세포를 쉽게 인식하고 세포 사멸을 유도할 수 있는 '브릿지(bridge)' 역할을 수행하도록 설계됐다. 특히 항암 효능뿐만 아니라 종양미세환경(TME)과 정상조직 사이에서 면역 활성의 뚜렷한 디커플링(de 현상을 보여주며 효과적이고 안전한 항암제 개발 가능성을 입증했다.

이러한 전임상 연구 결과는 후속 연구에서도 일관되게 확인됐다. 북경한미약품은 지난해 4월 열린 미국암연구학회(AACR 2025)에서 체내 작용 기전을 보다 심층적으로 규명하기 위한 다양한 비임상 연구를 수행한 결과를 발표했다.

현재 한국과 미국에서는 키트루다 병용 요법에 따른 안전성과 내약성을 평가하는 글로벌 임상 1상 시험이 진행되고 있다. 임상 1상은 단독 및 병용 투여군 모두에서 용량 증량 파트가 계획대로 순조롭게 진행되고 있으며, 용량 제한 독성(DLT)은 발생하지 않아 임상에서의 안전성이 재차 확인된 것으로 알려졌다.

또한 표준 치료제에 대해 치료를 실패한 일부 환자에게서도 초기 항종양 활성이 관찰되면서, 기존 면역항암제 치료에 실패한 환자들에 대한 BH3120의 치료 잠재력을 뒷받침하는 임상적 근거가 축적되고 있다.





AD

노영수 한미약품 ONCO임상팀 이사는 "한미의 독자적 이중항체 플랫폼 기술 '펜탐바디'를 활용하는 첫 글로벌 임상 연구 프로젝트라는 점에서 전략적 의의가 크다"며 "기존 치료제의 한계를 극복하고, 치료 효과를 혁신적으로 높이는 차세대 면역항암제 개발이 목표"라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>