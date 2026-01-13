업비트, 'Cheer Up!' 프로젝트 2탄…캐시노트와 소상공인 응원 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 새해를 맞아 소상공인의 사업 운영을 지원하기 위한 '2026 사장님 성공지원 이벤트'를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 소상공인 경영관리 서비스 '캐시노트'와 함께 마련했다. 지난해 말 시작한 '업비트 Cheer Up!' 프로젝트의 두 번째 캠페인이다.

이번 캠페인은 매장을 직접 운영하는 소상공인 사장님들이 가게 관리와 사업 운영에 바로 활용할 수 있도록, 캐시노트와의 협업을 통해 실질적인 혜택을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

이벤트는 업비트 회원이라면 누구나 참여할 수 있으며, 신규 가입자와 기존 회원을 대상으로 혜택이 구분된다. 업비트에 신규 가입한 뒤 고객확인(KYC)을 완료한 회원에게는 5만원 상당의 비트코인(BTC)과 캐시노트플러스 스탠다드 멤버십 1개월 무료 이용권(약 3만3000원 상당)이 제공된다.

신규 회원이 캐시노트플러스 멤버십에 처음 가입할 경우, 멤버십 1개월 이용권이 추가로 지급된다. 또한 총 1000만원 상당의 BTC, 순금 1돈, 소상공인 지원금 100만 원 등이 포함된 랜덤박스 리워드 이벤트에도 참여할 수 있다.

기존 업비트 회원을 위한 혜택도 마련됐다. 기존 업비트 회원 중 캐시노트플러스 멤버십 이용 이력이 없는 고객에게는 멤버십 2개월 무료 혜택이 제공된다. 이벤트는 내달 19일까지 진행되며, 자세한 참여 방법과 혜택은 업비트 공지사항에서 확인할 수 있다.

업비트 관계자는 "매일 현장에서 가게를 운영하는 소상공인 사장님들께 이번 이벤트가 작게나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 사회 전반에 긍정적인 변화를 더할 수 있는 프로젝트를 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





한편, '업비트 Cheer Up!' 프로젝트는 학업과 진로, 경제활동 등 각자의 자리에서 일상을 이어가는 이들을 응원하기 위해 기획된 시리즈 캠페인이다. 첫 번째 캠페인에서는 경제적 부담을 겪는 청년층을 대상으로 '업비트 응원 장학금'을 지원했으며, 이번 소상공인 대상 캠페인은 그 취지를 확장한 후속 프로그램이다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

