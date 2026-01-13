진주시, 새해 시책 발표 …시민 중심 행정 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 안전 보험 보장 확대 등 5대 분야

경남 진주시가 2026년 새해에 달라지는 시책 85건을 5대 분야로 정리해 발표했다.

이번 발표는 행정정책을 넘어 시민이 일상에서 체감할 수 있는 신설 인프라 정보까지 포함해 ▲행정·안전·경제 분야 ▲문화·관광·체육 분야 ▲사회복지·보건·교육 분야 ▲도시·교통·환경 분야 ▲농정 분야 등 다양한 영역에서 변화를 담았다.

▶ 행정·안전·경제 분야

먼저, '고향사랑기부금'에 대한 10만 원 초과, 20만 원 이하의 기부액에 대한 세액 공제율이 기존 16.5%에서 44%로 상향되고, '시민 안전 보험'이 올해부터 자연 재난 및 사회재난 사망, 성범죄 피해자 지원까지 보장이 확대된다.

또한 미취업 청년을 정규직으로 채용해 5개월 이상 고용을 유지한 중소기업에 인건비를 최대 500만원까지 지원하고, 2007∼2008년생 청년에게는 운전면허 취득비용을 10만원까지 '진주사랑상품권'으로 지원한다. 아울러 '미래 항공 기체(AAV) 실증센터'와 뉴실버세대를 위한 'Re-Born센터'는 올 상반기에, 그리고 '혁신도시 복합문화도서관'은 하반기에 준공될 예정이다.

진주시청 전경.

AD

▶ 문화·관광·체육 분야

문화소외계층을 위한 '문화누리카드' 지원 금액이 연 14만 원에서 15만 원으로 인상되고, '청년문화예술 패스' 지원사업은 기존 15만원에서 20만원으로, 대상은 19세에서 19∼20세로 확대된다.

특히 지난해부터 운영 중인 유등 창작센터 '진줏빛 마루'에 이어 올해 하반기에는 유등 보관소인 '빛 담소'가 건립되고, 망경공원 내에는 전통문화를 체험할 수 있는 숙박시설인 '전통문화체험관'이 올 10월 준공된다. 또한 진양호공원 부지에는 조정체험장이, 옛 미천중학교 부지에는 파크골프장이 들어서며, 올해는 ▲아시아 이스포츠대회 ▲대통령배 전국 남녀펜싱선수권대회 ▲경상남도 생활체육 대축전 등 국제대회를 포함한 다양한 스포츠 행사들도 열린다.

▶ 사회복지·보건·교육 분야

2026년도 기준 중위소득이 4인 가구 기준 6.51% 인상되면서 생계급여 등의 지원이 상향되고, 고령화로 인해 돌봄이 필요한 노인 인구가 증가함에 따라 관련 서비스를 맞춤형으로 통합 지원하는 '지역사회 통합돌봄 지원사업'이 시행된다.

또한 사회복지시설 종사자들의 처우개선을 위해 관련 종사자들의 건강검진비가 1인당 20만원씩 지원되고, 주중 24시까지 6∼12세 아동을 대상으로 하루 5000원 범위 안에서 '긴급 돌봄 서비스'를 제공한다. 아울러 지난 연말 준공된 성북동 아동복지센터의 ▲장난감 은행 ▲하모 건강 동산은 1월 운영을 시작하였으며 ▲공공형 키즈카페' 별별 하모 놀이터'는 1월 중 시범운영을 거쳐 2월 정상 운영에 들어간다.

▶ 도시·교통·환경 분야

그동안 추진해 온 도시재생사업이 마무리 단계에 접어든다. 현 청소년수련관 부지에는 '청년 허브하우스'가 건립되고, 강남지구에는 청년임대주택인 '청년 머묾 센터'와 지역 예술가들의 레지던스 공간인 'JAR 어울림 센터'가 완공된다.

논개 시장의 주차장 부지에는 총 217면 규모의 주차시설이 포함된 '상상 리메이크센터'가 들어서고, 옛 상대동 법원 부지에는 로컬 크리에이터를 양성하는 '글로컬 콘텐츠 캠퍼스'가 완공될 예정이다. 이 밖에도 ▲호탄동 방아교차로 개선공사 ▲은하수 초등학교 앞 보도육교 ▲이현동 공영주차장 조성사업 등이 차질 없이 준공되고, ▲진주 정원박람회 개최 ▲'월아산 숲속의 진주' 지방 정원 등록 ▲망령 공원 조성 ▲진양호 노을 전망대 리모델링 등을 통해 정원문화 도시의 기반을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

▶ 농정 분야

농어업인 수당 지원금액이 1인 농가 30만원, 2인 농가 60만원에서 1인 농가 60만원, 2인 농가 70만원으로 상향된다. 또한 농촌 고령화에 따른 여성농업인의 복지 강화를 위해 '여성농업인 특수건강검진' 지원 대상을 기존 51∼70세에서 51∼80세로 확대한다.

또한 생계급여 수급 가구 중 임산부와 영유아, 아동이 포함된 가구만 신청이 가능했던 '농식품 바우처'는 청년이 포함된 가구까지 신청 대상을 확대하고, 초등 늘 봄 학교를 이용하는 1∼2학년 학생을 대상으로 국내산 제철 과일로 구성된 '과일 간식 지원사업'도 추진할 예정이다.





AD

진주시의 2026년도 달라지는 제도와 시책에 대한 자세한 내용은 진주시 누리집 '진주 소개 → 시정 안내'에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>