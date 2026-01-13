이정환, 새해 두바이에 뜬다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DP월드투어 두바이 인비테이셔널 출전

작년 제네시스 챔피언십 우승 유럽 시드 확보

지난달 네드뱅크 골프 챌린지 공동 23위 선전

이정환이 두바이에 뜬다.

15일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 크릭 리조트(파71·7059야드)에서 열리는 DP월드투어 두바이 인비테이셔널(총상금 275만달러)에 출전한다. 이 대회는 사흘간 프로 선수와 아마추어가 팀을 이뤄 프로암 형식으로 진행된 뒤 최종일엔 프로 선수 60명만 나서 우승자를 가린다.

이정환은 한국프로골프(KPGA) 투어를 대표하는 선수다. 국내 무대에서 통산 3승을 쌓았다. 작년 KPGA 투어와 DP월드투어가 공동으로 주관한 제네시스 챔피언십에서 우승한 뒤 유럽 무대에 입성했다.

이번 시즌 DP월드투어에서도 3개 대회를 소화했다. 지난해 11월 아부다비 HSBC 챔피언십 71위, 12월 네드뱅크 골프 챌린지 공동 23위, 알프레드 던힐 챔피언십에선 공동 68위를 차지했다. 지난달 알프레드 던힐 챔피언십 출전 이후 휴식을 취하다가 1개월 만에 DP월드투어에 출격한다.

이정환은 "첫 시즌이다. 그렇기 때문에 큰 욕심을 내지는 않을 것이다. 첫술에 배부를 수 없듯이 한 시즌 꾸준한 활약을 펼치고 싶다"고 말했다. 이어 "가장 큰 바람은 레이스 투 두바이 랭킹 상위 선수 자격으로 미국프로골프(PGA) 투어에 진출하는 것"이라고 덧붙였다.





세계 정상급 선수들도 대거 나선다. 커리어 그랜드슬램을 달성한 로리 매킬로이(북아일랜드), 디펜딩 챔피언 토미 플리트우드, 2016년 마스터스 대니 윌렛(이상 잉글랜드)과 2018년 그린 재킷을 입은 패트릭 리드(미국) 등이 등판한다. 메이저 대회에서 3승을 달성한 파드리그 해링턴(아일랜드)도 출전 명단에 이름을 올렸다. 이 대회는 사흘간 프로암 이벤트 형식으로 진행된다. 최종일엔 프로 선수 60명만 나서 우승자를 가린다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

