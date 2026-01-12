[내일날씨]새벽까지 비나 눈 내린다…빙판길 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전라권은 오후부터 맑음 예상

화요일인 13일에는 전국에서 비나 눈이 내리다가 아침부터 차차 맑아지겠다. 눈이 내린 곳은 빙판길이나 도로 살얼음을 유의해야 한다.

12일 서울 종로구 종각역 인근에서 시민들이 눈을 맞으며 이동하고 있다. 연합뉴스

경기 남부와 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전북, 경북 북부 내륙·북동 산지에는 새벽까지 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다. 전남권과 경남 서부 내륙 및 제주도에는 새벽에, 충남 서해안에는 오전부터 낮 사이에 0.1㎜ 미만의 비나 0.1㎝ 미만의 눈이 내리겠다.

12일부터 이틀간 예상 적설량은 경기 남동부·충북 중·북부가 1∼5㎝, 대전·세종·충남 내륙·경북 북동 산지가 1∼3㎝, 경기 남서부·충북 남부·전북 동부·경북 북부 내륙은 1㎝ 안팎, 강원 내륙·산지가 3∼8㎝다. 예상 강수량은 강원 내륙·산지가 5㎜ 안팎, 경기 남동부·대전·세종·충남·충북·울릉도·독도는 5㎜ 미만, 경기 남서부·전북·경북 북부 내륙·북동 산지는 1㎜ 안팎이다.

최근 눈이 내려 쌓인 지역에는 낮 동안 내린 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로에 살얼음이 생기는 곳이 많겠다. 전국 대부분 지역에 순간 풍속 시속 55㎞(초속 15m) 안팎의 강한 바람도 예상돼 안전사고에 유의해야 한다.

아침 최저 기온은 -8∼5도, 낮 최고기온은 -6∼8도가 예상된다. 미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다. 다만 충남은 새벽에, 대전·세종·충북·호남권·제주권은 새벽에서 아침 사이, 대구는 아침에서 오전 사이에 잠깐 '나쁨' 수준을 보일 수 있다.





바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다) 파고는 동해 1.5∼5.5m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 1.0∼4.0m로 예상된다.





