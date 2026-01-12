김수영 광주 서구의원, 광주경찰청장 감사장 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서구 금주·금연 조례 개정…주민복리 증진 기여

김수영 광주서구의원. 김수영 의원측 제공

광주광역시 서구의회 김수영 의원(양·양3동·농성1·2동·화정1·2동)은 최근 김영근 광주광역시경찰청장으로부터 감사장을 받았다고 12일 밝혔다.

김 청장은 김 의원이 평소 경찰을 이해하고 적극 협조했으며, 특히 경찰행정 발전에 기여한 공이 크므로 이에 깊은 감사를 드린다고 밝혔다.

특히, '광주광역시 서구 금연환경 조성 및 간접흡연 피해방지 조례'와 '광주광역시 건전한 음주문화 조례'개정을 통해 서구청과 경찰이 협업할 수 있는 환경을 조성하며, 지역 특성에 맞는 치안 서비스 강화에 크게 기여했다는 평가다.

김 의원은 "지난 금연·금주 관련 조례를 개정하면서 경찰행정의 어려움을 극복하고, 주민의 복리 증진에 도움을 줄 수 있어서 기쁘다"고 소감을 밝혔다.





한편, 김 의원은 여의도정책연구원에서 2022년과 2023년에 '최우수상'을 '2025 지방자치 평가 의정·정책 대상'에서는 '대상'을 받아 광주시·구의원중 유일하게 3관왕을 달성했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

