광주시의회, 광주·전남 행정통합 전담 TF 가동

전체의원 간담회 열어 로드맵 점검

의장 직속 TF로 특별법·의회 대응

광주·전남 행정통합 논의가 속도를 내는 가운데, 광주시의회가 의회 차원의 대응 체계를 가동했다.

광주광역시의회는 12일 오전 시의회 대회의실에서 전체 의원 간담회를 열고, 광주시로부터 행정통합 추진 경과와 향후 로드맵을 보고받았다. 시의회는 행정통합의 '골든타임'을 놓치지 않으면서도 시·도민 이익을 지키기 위한 신속하고 체계적인 대응에 뜻을 모았다.

이날 간담회에서는 주민 의견 수렴 방식이 주요 쟁점으로 논의됐다. 일부 의원들은 주민투표를 통해 절차적 정당성을 확보해야 한다는 입장을 밝혔다. 반면, 대통령과 중앙정부, 국회의 지원이 약속된 현시점을 통합 추진의 적기로 보고, 절차 지연을 최소화하기 위해 시의회 의결로 주민 의견을 갈음하는 방안이 현실적이라는 의견도 제시됐다. 시의회는 주민투표의 법적 절차와 소요 기간, 실효성을 종합 검토한 뒤 의견 수렴 방식을 판단하기로 했다.

시의회는 의장 직속의 '광주·전남 행정통합 의회 대응 TF'(가칭)를 즉각 구성하기로 했다. 신수정 의장이 단장을 맡고, 각 상임위원회에서 위원을 추천받아 전문성을 강화한다. TF는 행정통합 주요 의제 연구, 통합의회 구성 방안 검토, 행정통합 특별법안 분석과 대응을 맡는다.

이와 함께 정책토론회와 타운홀 미팅 등을 통해 시민과의 소통을 확대하고, 발의 예정인 '광주·전남 행정통합 특별법안'에 대해서는 특례 조항 강화와 우려 조항 개선 등 입법 과정에 대응할 방침이다.





신수정 의장은 "행정통합은 속도만큼이나 방향과 시민의 동의가 중요하다"며 "의회가 중심이 돼 시민의 뜻이 통합 과정에 반영되도록 책임 있게 대응하겠다"고 말했다.





