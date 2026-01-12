'역대 최대' 지난해 K푸드+ 수출 136억달러…"올해 목표 160억달러"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 수출, 전년比 5.1%↑

라면 수출 15억달러 넘어서

지난해 K푸드+ 수출이 136억달러를 웃돌며 역대 최대 실적을 기록했다. 라면이 단일 품목으로는 처음으로 15억달러를 넘어서며 수출 증가세를 이끌었다. 정부는 올해 K푸드 수출을 160억달러까지 끌어올릴 방침이다.

농림축산식품부는 2025년 K푸드+ 수출액(잠정)이 지난해보다 5.1% 증가한 136억2000만달러로 역대 최고 실적을 경신했다고 12일 밝혔다.

K푸드+는 농식품(K푸드)에 스마트팜, 농기자재, 동물용의약품 등 전후방 산업을 더한 것이다. 세부적으론 지난해 농식품 수출은 104억1000만달러, 농산업은 32억2000만달러를 기록했다. 두 분야 모두 집계 이래 최대 실적이다.

농식품은 2015년 이후 10년 연속 증가세를 유지했다. 특히 전년 대비 4.3% 증가하며 최대 실적을 경신해 사상 처음으로 100억달러를 돌파했다. 라면이 단일 품목으로는 처음으로 15억달러를 넘어섰다. 이 외에도 소스류와 김치, 포도, 딸기 등 11개 품목이 역대 최고 수출액을 기록했다.

라면은 전년 대비 21.9% 증가하며 역대 최대 규모인 15억2000만달러 수출 실적을 기록했다. 농식품부 관계자는 "글로벌 수요 증가에 발맞추어 생산을 확대하고 안정적인 공급망을 구축한 것이 주요 요인으로 작용했다"며 "치즈맛 매운 라면 등의 신제품이 호응을 얻었고, 중국과 미국 등 기존 주력 시장은 물론 중앙아시아(CIS), 중동(GCC) 등에서도 높은 성장률을 보였다"고 설명했다.

소스류는 K매운맛의 전 세계 인기로 인해 수출이 확대됐다. 중국에서는 온라인 판매 중심이던 매운맛 소스가 주요 오프라인 유통매장으로 판매채널을 확대하며 수출 증가를 견인했다. 미국에서는 맵고 달콤한 맛의 유행으로 고추장, 기타 소스(떡볶이·바비큐 소스) 등의 소비가 증가했다.

아이스크림은 미국·캐나다·일본을 중심으로 수출이 크게 확대돼 사상 처음으로 수출 1억달러를 달성했다. 비건·저지방·무설탕 등 웰빙 식품 트렌드를 반영한 신제품 출시가 수출 확대에 기여한 것으로 농식품부는 보고 있다.

농산업 수출액은 32억2000만달러로 전년 대비 8.0% 증가해 농산업 수출 실적을 공식 집계·발표한 2022년 이후 최대 실적 및 증가율을 달성했다. 농기계와 농약, 비료, 종자, 동물용의약품 등 주요 품목에서 고르게 수출이 늘어났다.

농기계는 주력 시장인 미국의 철강·알루미늄 파생상품 품목관세 부과 등 불리한 교역 여건에도 불구하고, 미국시장 제품 라인업 다양화, 아시아·유럽 등 시장 개척 등을 통해 성장률 10.8%의 호실적을 보였다. 농약은 중국·베트남·인도네시아 등 아시아 시장 중심으로 완제품 수요가 꾸준히 확대됐다. 다국적 기업들의 국내 기업 위탁생산 확대 등 수출 기반이 강화되면서 수출 실적이 크게 향상됐다. 동물용 의약품은 해외시장 조사와 마케팅 강화 등 전방위적인 지원을 통해 유럽 내 중국산 라이신(동물용 영양제)을 대체하려는 수요가 증가하면서 수출 실적이 전년 대비 9.8% 늘었다.





송미령 농식품부 장관은 "관세·비관세 조치 등으로 녹록지 않은 무역 환경이었지만, K푸드에 대한 호감도와 K푸드+ 제품의 품질 경쟁력을 바탕으로 역대 최고 실적을 달성했다"며 "정부는 2026년 K푸드+ 수출 목표를 160억달러로 설정했고, 민관이 참여하는 'K푸드 수출기획단'을 중심으로 글로벌 경쟁력을 가진 제품이 전 세계 시장으로 더욱 뻗어나갈 수 있도록 우리 기업의 노력을 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

