트럼프 일가, 사우디에 고급 휴양지 개발…14.6兆 프로젝트

FT·로이터통신 등 보도

사우디 현지 부동산 개발업체 협력

리야드·제다서 2개 프로젝트 추진

도널드 트럼프 미국 대통령(가운데). 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 가족기업인 '트럼프 오거니제이션'이 사우디아라비아 현지 부동산 개발업체와 협력해 총 100억달러(약 14조6000억원) 규모의 부동산 개발 프로젝트를 시작한다.

사우디 부동산 개발업체 다르 글로벌(Dar Global)은 11일(현지시간) 트럼프 오거니제이션과 함께 수도 리야드와 제다에서 두 개의 프로젝트에 나선다고 발표했다고 파이낸셜타임스(FT)와 로이터 통신이 전했다. 두 프로젝트는 향후 4~5년에 걸쳐 완공될 것으로 예상된다.

리야드 프로젝트는 리야드 외곽 다리야 지역에 골프 코스, 고급 호텔, 프리미엄 레지던스 등을 건설하는 사업으로, 사업 규모는 70억달러다. 이 프로젝트는 사우디 국부펀드(PIF)가 지원하는 630억달러 규모의 대형 개발 사업인 '다리야 프로젝트'의 일부로 추진된다.

양사는 또 제다에서 '트럼프 플라자'를 건설한다. 30억달러 규모의 이 사업은 사무실, 고급 아파트, 타운하우스가 들어가는 복합빌딩을 짓는 프로젝트다. FT는 이를 두고 "'맨해튼 프로젝트'의 일환"이라며 "이는 (트럼프) 대통령의 뉴욕 부동산 경력을 연상시킨다"고 짚었다.

트럼프 대통령의 차남이자 트럼프 오거니제이션의 수석 부사장인 에릭 트럼프는 "와디 사파르에서 랜드마크 개발을 통해 우리의 입지를 확대하게 돼 매우 자랑스럽다"며 "세계적인 수준의 고급 라이프스타일을 제공하는 목적지를 만들기를 기대한다"고 했다.

이번 발표는 사우디 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 지난해 11월 백악관에서 트럼프 대통령을 만나 국방, 인공지능(AI), 원자력 등 분야에 대한 협력 합의를 한 뒤 나왔다.





FT는 "트럼프 대통령의 백악관 복귀 이후 사우디 등 걸프 지역에서 트럼프 오거니제이션의 활동이 늘어나자 반대 진영에서는 대통령 가족이 대통령의 산유국들과의 관계를 이용해 사적 이익을 얻고 있다는 비판이 제기되고 있다"고 전했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

