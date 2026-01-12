에이전트AI, 스테이블코인 기반 AI 페이먼트 시스템 인프라 개발 본격화

AD

에이전트에이아이(이하 에이전트AI)는 AI 에이전트 기반 페이먼트 시스템의 본격적인 사업화를 위해 공식 웹사이트를 오픈하고 AI 자동결제 기술을 확인할 수 있는 데모 영상을 공개했다고 12일 밝혔다.

이번에 공개된 웹사이트는 에이전트AI의 자회사 에이전트AI 랩스가 개발 중인 AI 에이전트 기반 차세대 페이먼트 시스템을 직접 확인할 수 있는 공간으로, 핵심 기술과 사업 비전, 향후 추진 전략을 종합적으로 담고 있다. 특히 사용자의 개입 없이 AI 에이전트가 스스로 판단해 결제를 수행하는 과정을 시연한 'AI 페이먼트 데모 영상'은 차세대 결제 인프라의 방향성을 직관적으로 보여주며 업계의 관심을 끌고 있다.

해당 데모 영상은 AI 에이전트가 서비스 예약부터 결제, 거래 완료까지 전 과정을 자율적으로 수행하는 실시간 프로세스를 구현해, 기존 수동 중심 결제 방식과 차별화된 자동화 결제 환경을 제시한다. 이를 통해 에이전트AI는 향후 AI 에이전트 간 거래가 일상화되는 환경에서 요구되는 실질적인 결제 모델을 선제적으로 제안한다는 계획이다.

에이전트AI는 AI 에이전트가 독립적으로 경제 활동을 수행하는 글로벌 트렌드에 대응하기 위해 설립된 전문 기업으로, 현재 구글(AP2), 코인베이스(x402) 등 글로벌 빅테크 기업들이 주도하는 AI 결제 프로토콜 표준화 흐름에 맞춰 기술 개발을 진행 중이다. 특히 이더리움, 솔라나 등 특정 체인에 국한되지 않고 다양한 블록체인 환경에서 활용 가능한 범용 AI 페이먼트 시스템 구축에 주력하고 있다.

기술의 핵심은 스테이블코인을 기반으로 한 자동 결제·정산 구조다. 에이전트AI 랩스는 가격 변동성이 낮은 스테이블코인이 기존 금융 시스템 대비 빠르고 안정적인 결제 환경과 합리적인 수수료 구조를 제공하며 AI 에이전트 간 고빈도·소액 거래가 반복되는 환경에 최적화된 결제 수단이라고 설명했다. 이에 따라 스테이블코인을 AI 에이전트가 자율적으로 집행할 수 있는 결제 자산으로 정의하고, 다양한 디지털 자산과 연동되는 전용 AI 페이먼트 시스템을 우선적으로 개발할 방침이다.





에이전트AI 관계자는 "이번 공식 웹사이트와 데모 영상 공개를 시작으로 사용자가 직접 기술을 체험할 수 있는 데모 버전을 순차적으로 선보일 계획"이라며 "에이전트AI 랩스를 중심으로 차세대 AI 결제 인프라를 다양한 산업 분야로 빠르게 확장해 나가겠다"고 밝혔다.





