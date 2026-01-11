양종희 KB금융 회장 "AI 무기로 일하는 방식 전환…혁신가로 거듭나자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 상반기 그룹 경영진 워크숍

'전환과 확장' 강조



지난 9일 진행된 ‘2026년 상반기 그룹 경영진 워크숍’에서 양종희 KB금융그룹 회장이 그룹 경영진을 대상으로 최고경영자(CEO) 특강을 진행하고 있다. KB금융 제공

양종희 KB금융그룹 회장이 "인공지능(AI) 기술을 전략적 무기로 삼아 일하는 방식의 전환을 가속화하자"고 밝혔다.

11일 KB금융에 따르면 양 회장은 지난 9일 '2026년 상반기 그룹 경영진 워크숍'에서 "새로운 시장과 고객으로의 확장을 통해 임직원 모두가 전략가이자 혁신가로 거듭나 변화를 주도해야 한다"며 이같이 말했다.

이어 그는 "'모든 해답은 고객에게 있다'는 신념 아래 자신감 있는 실행으로 변화를 이끌어야 한다"며 "금융의 본질인 신뢰에 부합하는 전문성과 실력으로 고객에게 보답해야 한다"고 강조했다.

'그룹의 구조적인 레벨업을 위한 전환과 확장'을 주제로 열린 이번 워크숍에서는 2026년 경영전략 방향을 공유하고 실행 의지를 다졌다. 260여명의 KB금융그룹 경영진이 참석했다.

외부 전문가 초청 강연도 진행됐다. JP모건 이코노미스트는 글로벌 경제 흐름과 한국 경제 전망을 진단했으며, 과학 인플루언서·작가·번역가 등 다양한 분야의 전문가들도 'AI 시대 과학과 기술의 경계', '기술이 대체하기 어려운 스토리의 가치', 'AI 시대 오역하지 않는 소통의 중요성'을 주제로 강연했다.





KB금융이 지원하는 소상공인과 고객 기업도 함께 참여했다. KB금융의 소상공인 식당 지원프로그램인 'KB마음가게' 참여 업체의 음식을 활용하고, 행사 진행에 필요한 일부 물품을 KB금융 고객 기업의 제품으로 사용해 소상공인과의 상생 가치를 현장에서 실천했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

