80년생 美의원 "누나, 수고 많이 하세요"…하원 본회의 중 울려 퍼진 '깜짝 한국어'

공화당 소속 블레이크 무어 하원의원
대표적 지한파 의원으로 꼽혀
"김영옥 누나, 감사합니다. 수고 많이 하셨, 수고 많이 하세요."
8일(현지시간) 미국 워싱턴DC 연방의회 의사당에서 열린 하원 본회의 도중 이 같은 한국어 인사말이 울려 퍼졌다. 이날 의사진행을 맡은 공화당 소속 블레이크 무어 하원의원(유타주)은 발언을 마친 같은 당의 한국계 영 김 하원의원(캘리포니아주)에게 한국어로 "누나"라고 불렀다. 김 의원은 1962년생, 무어 의원은 1980년생으로 한국식 나이 문화에 기반한 정확한 호칭 사용이었다. 미국 의원이 본회의 도중 동료 의원을 '누나'라고 부르는 전례 없는 장면이 펼쳐진 것이다.
무어 의원은 미 의회에서 대표적인 지한파 의원 중 한 명이다. 대학 재학 시절 서울에서 예수그리스도후기성도교회(몰몬교) 선교사로 활동한 이력이 있으며, 한국어 소통이 가능하다고 자신의 링크드인 프로필에도 명시하고 있다. 그는 "누나"라고 부른 김 의원을 비롯해 한국계 의원들과 친분이 두터운 것으로 알려졌다.
김 의원과 무어 의원의 친분을 보여주는 사례는 이번이 처음이 아니다. 앞서 김 의원은 지난 6일 별세한 공화당 7선 더그 라말파 연방 하원의원을 추모하며 "더그는 내 한국 이름 '김영옥'으로 나를 불러준 유일한 연방 하원의원이었다"고 회상했다. 이어 "그는 굳이 그럴 필요가 없었는데도, 그 작지만 사려 깊은 행동은 내게 세상 전부와도 같은 의미였고 더그가 어떤 사람이었는지를 보여줬다"고 고인을 기렸다.
김 의원의 발언이 끝나자 무어 의원은 김 의원의 한국 이름인 '김영옥'을 다시 한번 부르며, 고인이 된 라말파 의원을 향해 "더그, 보고 있죠?"라고 말하기도 했다.
지금 뜨는 뉴스
한편 3선 연방 하원의원인 김 의원은 인천 출신으로, 2020년 하원에 입성했다. 이후 한미 외교 현안 등을 다루는 외교위원회에서 활동하며 한미동맹 강화를 시종 역설해왔고, 모국과 한반도 관련 왕성한 활동을 해왔다.
허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>