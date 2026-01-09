정명근 화성시장 "산업 안전 위해 지자체 권한 확대해야"

화성시, 고용노동부와 산업안전지킴이 합동점검 실시
경기도 화성시는 9일 고용노동부와 공동으로 소규모 제조업 사업장을 대상으로 '산업안전지킴이 합동점검 및 간담회'를 개최했다고 이날 밝혔다.
이번 합동점검은 50인 미만 소규모 사업장을 중심으로 산업재해 사각지대를 해소하고, 중앙정부와 기초지자체가 협력하는 예방 중심의 산업안전 관리체계를 점검하기 위해 마련됐다.
점검에는 김영훈 고용노동부 장관, 정명근 화성시장 및 노동부 경기청, 화성산업진흥원 관계자 등이 참석했으며, 시청 상황실에서 산업안전지킴이 운영 현황을 공유한 뒤 관내 소재 제조업체를 방문해 현장점검을 실시했다.
점검 이후에는 간담회를 통해 소규모 사업장 산업안전 관리 강화를 위한 협업 방안과 제도 개선 방향도 논의했다.
앞서 시는 안전관리를 강화하기 위해 재난대응과·노사협력과 등을 신설하는 등 안전관리 전담 조직을 개편했다. 이와함께 ▲화성 산업안전지킴이 ▲공장 지역 화재 위험지도 구축 등을 통해 체계적 안전관리 시스템을 운영 중이다. 특히 산업안전지킴이를 통해 연간 5000여 곳의 소규모 제조업 사업장을 점검하고 있다.
시는 올해부터 산업안전지킴이 인력을 늘리고, 중앙부처 및 경기도와 함께 합동점검과 위험도 기반 선제 관리를 통해 소규모 사업장의 안전관리 수준을 강화할 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
정 시장은 이날 간담회에서 "기초 지방자치단체는 산업현장과 정책을 잇는 모세혈관 역할을 한다"며 "기초 지자체장의 실질적 안전관리 권한이 필요하다"고 건의했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>