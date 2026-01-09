김동연 "미등록 이주아동 2만명에 대한 공적확인제도 시행합니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 미등록 이주아동에 대한 공적확인제도를 국내 최초로 시행한다고 알렸다.

김동연 지사는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "건강할 권리, 배울 권리, 꿈꿀 권리 등 사람으로서 당연한 권리조차 제약받는 약 2만 명의 아이들이 있다"고 말했다.

이어 "'있지만 없는 아이들', 미등록 이주아동에 대한 공적확인제도를 경기도가 광역 지방정부 최초로 시행한다"며 "누구나 차별없이 '사람답게 사는 세상'을 향한 첫 걸음"이라고 설명했다.

이주아동 공적확인제도는 국내에서 태어났거나 자랐지만, 의료·복지 등 공적 서비스에서 제외돼온 미등록 이주아동을 제도권 안으로 포함하기 위해 경기도가 이들에게 확인증을 발급하는 제도다.





경기도에 거주하는 18세 미만 미등록 이주아동에게 '아동 확인증'을 발급, 도서관 등 공공시설을 이용할 수 있도록 하고 민간단체 사업을 통해 의료비 등을 지원하는 게 핵심이다.





