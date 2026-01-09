의정부성모병원, 경찰·소방·교정 공무원 위한 '24시간 전담 핫라인' 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특별한 희생에 특별한 보상…제복 입은 영웅 위한 패스트 트랙 가동

경기북부경찰청·경기도북부소방재난본부·의정부교도소와 응급의료 협력 협약

가톨릭대학교 의정부성모병원이 국가와 시민의 안전을 위해 헌신하는 경찰, 소방, 교정 공무원들이 공무 수행 중 부상을 입을 경우, 24시간 언제든 최우선으로 치료받을 수 있는 '전담 핫라인'과 '패스트 트랙' 시스템을 가동한다.

의정부성모병원이 9일 본관 2층 임상강의실에서 경기북부지역 치안과 안전의 최전선에 있는 공무원들에게 신속하고 최적의 진료를 제공하기 위한 업무 협약을 체결하고 있다. 의정부성모병원 제공

AD

의정부성모병원은 9일 본관 2층 임상강의실에서 경기북부지역 치안과 안전의 최전선에 있는 공무원들에게 신속하고 최적의 진료를 제공하기 위한 업무 협약을 체결했다. 이번 협약식에는 이태규 의정부성모병원장을 비롯해 김동권 경기북부경찰청장, 강대훈 경기도북부소방재난본부장, 박진열 의정부교도소장 등 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약의 핵심은 경기북부지역에서 근무하는 제복 입은 공무원(경찰, 소방, 교정)들이 현장에서 응급 상황에 처했을 때, 병원 도착 즉시 전문 의료진의 처치를 받을 수 있도록 핫라인을 상시 운영하고 신속 처리 절차(Fast Track)를 적용하는 것이다.

협약 기관들은 향후 실무협의체를 통해 필수의료 협력 사항을 정기적으로 점검하고, 긴급 상황 발생 시 빈틈없는 공조 시스템을 유지해 나갈 계획이다. 이를 통해 마약, 강력 범죄 대응, 화재 진압 등 위험한 현장에서 근무하는 공무원들이 안심하고 임무에 전념할 수 있는 의료 환경을 조성한다.

이태규 병원장은 "경기북부지역 응급 및 외상 환자의 최종 치료를 책임지는 의료기관으로서, 지역 안전을 위해 헌신하는 제복 입은 영웅들의 희생에 '특별한 의료 보상'으로 화답하고자 한다"며, "어떤 상황에서도 수준 높은 의료서비스를 제공해 이들의 소중한 생명을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

의정부성모병원은 이번 협약을 계기로 경기북부 필수의료 안전망을 한층 강화하고, 공공의료 거점 병원으로서의 사회적 책임을 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>