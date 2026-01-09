美 포틀랜드서도 이민당국 요원이 총격…2명 부상

미국 오리건주 포틀랜드에서 연방 이민 당국 요원의 총격으로 2명이 다치는 사건이 발생했다. 전날 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 30대 여성이 사망한 데 이어 연이어 총격 사건이 발생한 것이다.

8일(현지시간) AP 통신 등에 따르면 오리건주 포틀랜드 경찰은 "연방 요원이 연루된 총격 사건으로 2명이 병원에 이송됐다"고 밝혔다.

8일(현지시간) 미국 오리건주 포틀랜드에서 연방 이민 당국 요원의 총격으로 2명이 부상당한 현장에서 수사 당국이 조사하고 있다. AP연합뉴스

미연방수사국(FBI) 포틀랜드 사무소도 이날 오후 2시 15분께 발생한 "요원이 연루된 총격 사건"을 조사하고 있다며 "세관·국경순찰대 요원들이 연루된 사건으로 2명이 부상을 입었다"고 밝혔다.

부상자들은 현재 병원에서 치료 중으로, 이들의 상태는 알려진 바 없다.

밥 데이 포틀랜드 경찰국장은 "아직 사건 초기 단계"라며 "미니애폴리스 총격 사건 이후 많은 이들이 느끼는 고조된 감정과 긴장을 이해한다. 그러나 추가 사실을 파악하는 동안 지역사회가 침착함을 유지해 주길 요청한다"고 말했다.

키스 윌슨 포틀랜드 시장과 시의회는 ICE에 철저한 조사가 완료될 때까지 포틀랜드에서의 모든 작전을 중단할 것을 요구했다.

전날 미네소타주 미니애폴리스에서는 불법 이민자 단속 작전 과정에서 ICE 요원이 쏜 총에 30대 백인 여성이 맞아 숨지는 일이 벌어졌다.





도널드 트럼프 행정부는 미니애폴리스 총격 사건에 대해 "과격 폭도들의 이민 단속 작전 방해·위협에 대응한 ICE 요원의 방어 사격"이라고 진화에 나섰지만, 목격자들이 찍은 현장 영상이 확산하면서 트럼프 행정부에 반대하는 시위가 확산하고 있다. AP에 따르면 미니애폴리스뿐 아니라 뉴욕시와 디트로이트, 시카고, 필라델피아, 워싱턴DC, 노스캐롤라이나, 시애틀, 로스앤젤레스, 뉴올리언스 등에서도 열리고 있거나 곧 개최될 예정이다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

