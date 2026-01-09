유한양행, '건강의 벗' 구독자 헌혈증 백혈병어린이재단 기증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

건강정보지 구독자, 수필·시와 함께 헌혈증 20장 전달

유한양행은 건강정보지 '건강의 벗' 독자로부터 전달받은 헌혈증을 하반기 임직원 기부 헌혈증과 함께 한국백혈병어린이재단에 기증했다고 9일 밝혔다.

유한양행이 한국백혈별어린이재단에 기증한 헌혈증과 기부증서. 유한양행

AD

전달한 헌혈증은 총 90장이다. 헌혈증을 기부한 구독자는 자작 수필과 시 등을 통해 건강의 벗 내에 '독자들의 이야기' 코너에 참가하면서, "어려운 분들께 사용해주세요"라는 짧은 메시지와 함께 약 3년간 모아온 본인의 헌혈증 20장을 보내왔다.

유한양행은 매년 소아암 환우들의 치료와 수혈 지원을 위해 헌혈증을 기부해 오고 있다. 헌혈증은 소아암 환우들이 치료 과정에서 반복적으로 필요한 수혈 비용 부담을 줄이는 실질적 지원 수단이다.

1969년 창간된 건강의 벗은 56년간 건강과 질병에 대한 정확하고 시의성 있는 정보를 전달하고 있다. 정기 구독자를 포함해 학교 보건실, 산간·도서 지역, 보건소, 약국 등 전국 각지에 무료로 배포된다. 헬스케어에 대한 접근성 향상을 위해 2019년 유튜브 '건강의 벗' 채널로 범위를 확대한 것에 이어, 지난해 케이블 방송 '리빙TV'를 통해 헬스케어 콘텐츠도 방영했다.

유한양행 관계자는 "건강한 사회를 만들기 위해 다양한 나눔 활동을 이어가고 있는 가운데 이번 헌혈증 기부는 독자분의 따뜻한 마음이 더해지면서 그 의미가 더욱 배가 됐다"며 "앞으로도 사회적 책임을 다하는 기업으로 국민 건강을 위한 활동을 지속해서 전개해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





AD

한편 건강의 벗은 유한양행 창립 100주년을 맞이해서, 독자들이 들려주는 '유한양행과 나의 이야기' 코너를 진행하고 있다. 장르는 생활 수필 형태로 건강의 벗 독자라면 누구나 참여할 수 있다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>