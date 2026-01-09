'흔한남매 21' 3주 연속 1위...'진보를 위한 주식 투자' 판매 급상승

교보문고 1위 - '흔한남매 21'

예스24 1위 - '진보를 위한 주식 투자'

AD

'흔한남매 21'이 3주 연속 교보문고 종합 베스트셀러 1위 자리에 올랐고, 이동진 평론가가 추천한 스즈키 유이의 '괴테는 모든 것을 말했다'가 종합 2위로 뒤를 이었다. '나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다' 역시 평론가 추천에 힘입어 상위권에 오르며 추천의 영향력이 두드러졌다.

이와 함께 소설가 50인이 가장 많이 추천한 작품으로 꼽힌 김애란의 '안녕이라 그랬어'도 종합 3위에 오르며 인기를 이어갔다. '절창', '자몽살구클럽', '혼모노' 등 소설 분야 도서들도 20대 독자들의 관심에 힘입어 상위권을 꾸준히 유지했다.

연초를 맞아 경제 공부에 나선 독자들의 움직임도 눈에 띄었다. 불확실한 경제 상황 속에서 통찰을 얻고자 '트렌드 코리아 2026'은 종합 4위를 지켰고, 이광수의 '진보를 위한 주식투자'는 종합 9위에 오르며 주식 시장 회복 흐름과 맞물린 투자 학습 수요를 보여줬다. 또한 '박곰희 연금 부자 수업', '자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제공부'가 각각 종합 14위와 15위에 오르며 재테크에 대한 독자들의 관심이 이어졌다.

예스24 1월 1주 종합 베스트셀러에서는 광수네 복덕방 대표이자 경제 분야 전문가인 이광수 교수의 '진보를 위한 주식투자'가 1위에 올랐다. 이 책은 최근 2주간 꾸준한 판매 증가세를 보이며, 금주에는 전주 대비 15.1% 판매가 상승했다. 이어 '2026 큰별쌤 최태성의 별별한국사 한국사능력검정시험 심화(1,2,3급) 상'이 2위, 2025년 아쿠타가와상 수상작 '괴테는 모든 것을 말했다'가 3위를 차지했다. '2026 큰별쌤 최태성의 별별한국사 한국사능력검정시험 심화(1,2,3급) 하'는 4위, '2026 큰별쌤 최태성의 별별한국사 기출 500제 한국사능력검정시험 심화(1,2,3급)'는 5위에 올랐다.

2026년 새해를 맞아 자기계발에 대한 관심이 높아지면서 종합 10위권 내에 수험서 및 외국어 학습서가 5권이나 포함된 점도 눈길을 끌었다. 한국사능력검정시험 교재 3종 외에도 'ETS 토익 정기시험 기출문제집 1000 Vol. 5 RC'(8위), 'ETS 토익 정기시험 기출문제집 1000 Vol. 5 LC'(9위) 등이 순위권에 올랐다.

이에 따라 새해 첫 주 '한국사능력검정시험' 수험서 판매량은 전주 대비 52.7%, '토익' 학습서 판매량은 20.1% 증가했다. 투자 및 경제 공부에 대한 관심이 높아지며 '진보를 위한 주식투자'(1위), '박곰희 연금 부자 수업(10만 부 기념 스페셜 에디션)'(10위), '트렌드 코리아 2026'(15위), '자본주의 시대에서 살아남기 위한 최소한의 경제공부'(18위) 등 경제경영서 4권이 20위권 내에 자리했다.

새해에도 문학을 향한 독자들의 애정은 이어졌다. 동명의 한국 영화 개봉으로 다시 주목받은 2021년작 일본소설 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'는 종합 24위에 오르며 역주행했고, 예술 분야 2위에 오른 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 각본집'은 20대 구매 비중이 28.9%를 차지했다.

2016년 출간된 노부미의 그림책 '엄마가 유령이 되었어!'는 역주행 끝에 유아 분야 베스트셀러 1위와 종합 13위에 올랐다. 육아 인플루언서 '오열맘'의 릴스 영상에서 감동적인 이야기로 소개되며 'F 엄마들의 금기 도서'로 입소문을 탔고, 해당 영상은 조회수 200만 회를 돌파했다.





AD

이 책을 읽고 눈물과 감상을 공유하는 숏폼 영상이 챌린지처럼 확산되며 판매량도 급증했다. 12월에는 전월 대비 336%, 새해 첫 주에는 전주 대비 148.7% 증가했다. 귀여운 표지와 달리 "엄마가 자동차에 부딪쳐서 유령이 되었습니다"라는 충격적인 문장으로 시작하는 이 책은 특히 3040세대 여성 독자(80.8%)의 큰 공감을 얻었다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>