영등포구, 영등포역 남쪽 일대 48층 3366세대 초대형 단지로 개발

후보지 선정 4년 9개월 만에

도심 공공주택 복합지구 지정

서울 영등포구(구청장 최호권)가 지하철 1호선 영등포역 남쪽 일대가 도심 공공주택 복합지구로 지정돼 대규모 주거 단지로 조성된다고 9일 밝혔다.

영등포역 남쪽(영등포동 618-195번지 일대) 도심 공공주택 복합지구 위치도. 영등포구 제공.

지정된 지역은 영등포동 618-195번지 일대 10만1221.4㎡ 규모로 저층 노후 주택이 밀집된 곳이다. 노후 주택 비율이 86.3%에 달하고 3층 이하 저층 건축물이 과반을 차지해 체계적인 정비 필요성이 제기돼 왔다.

해당 구역은 영등포역과 인접해 철도 이용이 편리하고, 향후 개통 예정인 신안산선을 비롯해 영신로, 신길로 등 주요 간선도로와 맞닿아 있어 교통 여건이 우수하다.

해당 부지는 2021년 최종 후보지 선정 이후 약 4년 9개월 만인 지난해 12월 도심 공공주택 복합지구로 지정됐다. 정비계획안에 따르면 약 480%의 용적률이 적용돼 최고 48층, 3366세대 규모의 대단지로 조성될 예정이다. 기존 1564세대에서 두 배 이상 늘어난다.

구는 주민대표회의를 신속히 구성하고 주민과의 소통을 강화할 계획이다. 단계별 행정 지원을 통해 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 불편과 갈등을 최소화한다는 방침이다.

최호권 영등포구청장은 "도심 공공주택 복합지구 지정으로 영등포역 인근 재개발의 첫걸음을 내디뎠다"며 "앞으로도 행정력을 집중해 낙후된 지역을 체계적으로 정비해 나가겠다"고 말했다.





도심 공공 복합지구는 공공이 주도해 노후·저이용 도심지역을 재개발하면서 주택 공급과 도시기능 재구조화를 동시에 추진하는 사업이다. 기존 민간사업으로는 개발이 어려운 지역을 '공공주택 특별법'에 근거하여 LH 등 공공기관이 지구 지정을 통해 부지를 확보하고 사업을 시행한다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

