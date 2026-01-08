베네수엘라 원유 통제 나선 미국, 러 유조선 나포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

벨라1호, 미국 제재 위반

러시아 "러시아 국적자 본국 송환" 촉구

미국이 군사력을 동원해 베네수엘라와 연계된 러시아 국적 유조선을 아이슬란드와 영국 사이 북대서양에서 나포했다.

싱가포르 해협 해상에서 촬영된 유조선 마리네라호. AFP연합뉴스

미군 유럽사령부 7일(현지시간) 엑스에 올린 글에서 "미 법무부와 국토안보부는 국방부와 협력해 벨라1호를 미국 제재 위반으로 나포했다"고 발표했다.

이어 벨라1호는 "미 해안경비대 먼로함의 추적 이후 북대서양에서 미 연방법원이 발부한 영장에 의해 나포됐다"고 설명했다.

로이터통신에 따르면 미국은 승선 시도를 거부하며 도주하던 벨라1호를 지난달 21일부터 2주 넘게 추적해왔다.

이 유조선은 이란에서 출발해 베네수엘라산 원유를 싣기 위해 베네수엘라로 들어가려다 미 해안경비대의 단속에 적발되자, 선체 측면에 러시아 국기를 그리고 러시아 국적으로 등록해 명칭을 마리네라호로 변경하기도 했다.

이번에 나포된 벨라1호는 국제 제재를 위반해 러시아, 이란, 베네수엘라 원유를 불법 운송해온 선박 집단인 '그림자 선단'에 속해 있다. 미국은 도널드 트럼프 대통령이 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선에 대한 완전 봉쇄를 지시한 이후 유조선 나포 작전을 진행해왔다.

캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 나포 사실을 확인하며 "제재 대상 원유를 수송한 베네수엘라의 그림자 함대 소속 선박"이라고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)은 이 같은 나포 조치는 트럼프 대통령이 베네수엘라 석유 산업을 장악하겠다는 공약을 한층 강화한 조치라고 평가했다.

러시아 교통부는 미국의 마리네라 유조선 압류에 대해 "어느 국가도 타국 관할권에 정식으로 등록된 선박에 대해 무력을 사용할 권리가 없다"고 반발했다.





러시아 외무부는 "미군이 러시아 선적 마리네라호에 승선했다는 보도를 예의주시하고 있다"며 "승조원 중 러시아 국적자를 적절하게 인도적으로 대우하고 조국으로 조속히 귀환시키라"고 미국에 촉구했다.





