헌혈은 사랑입니다" … 해군교육사, 혈액 수급 부족 대비 사랑의 헌혈운동 동참

경남혈액원 협조 헌혈 버스 7대 부대 곳곳에

배치 … 장병들 자발적 헌혈운동 참여



해군교육사령부(이하 '해군교육사')는 새해를 맞아 지난 7일부터 8일까지 2일간 '사랑의 헌혈운동'에 동참했다.

해군교육사 헌혈운동 단체 사진.

이번 헌혈운동은 겨울철 혈액 수급 부족에 대비해 국민과 함께하는 필승해군 건설에 이바지하고, 헌혈을 통한 이웃사랑과 생명나눔을 실천하기 위해 마련됐다.

해군교육사는 장병들이 쉽게 헌혈할 수 있도록 경남혈액원과 협조해 헌혈버스 7대를 부대 곳곳에 배치하고, 장병 및 군무원들이 자발적으로 헌혈운동에 참여할 수 있도록 독려했다.

박일수(대령) 근무지원전대장은 "병오년 새해를 맞아 지역사회에 도움이 되길 바라는 마음에서 사랑의 헌혈운동에 동참했다"며 "부대원들의 사랑이 모여 혈액이 필요한 환자들에게 보탬이 되었으면 한다. 앞으로도 국가적 혈액 수급 위기를 극복하고 생명나눔에 동참하는 헌혈운동을 꾸준히 이어나가겠다"고 말했다.





한편, 해군교육사는 매 분기 정기적으로 사랑의 헌혈운동을 실시하고 있으며, 이번에 모인 혈액은 경남 지역 병원에 전달돼 수혈이 필요한 환자들을 위해 사용될 예정이다.





