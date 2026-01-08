더핑크퐁컴퍼니, 동남아 오프라인 사업 확대

"나라별 맞춤 전략" 태국서 뮤지컬 개최

싱가포르선 러닝 대회, 인니선 대규모 팬 미팅

더핑크퐁컴퍼니는 태국, 싱가포르, 인도네시아 등 동남아시아 주요 시장에서 '공간 기반 엔터테인먼트(LBE)' 사업을 본격화한다고 8일 밝혔다. 나라별 특성에 맞춘 공연·스포츠·체험형 이벤트를 전개할 계획이다.

태국에서는 9일부터 사흘간 방콕 씨암픽 가네샤 시어터에서 뮤지컬 '베이비샤크 라이브: 히든 트레저'를 현지 최초로 선보인다. 태국 어린이날 주간에 맞춰 열리는 공연으로, 총 6회 진행한다.

싱가포르에서는 17일 마리나 배라지 국립공원에서 가족 참여형 러닝 대회 '베이비샤크 런'을 개최한다. 지난해에 이어 두 번째로 열리는 행사로, 2㎞·4㎞ 코스 레이스와 캐릭터 팬 미팅 등으로 구성된다.

인도네시아에서는 자카르타와 중부 자바 지역 주요 쇼핑몰에서 핑크퐁, 아기상어 등 캐릭터 다섯 종이 참여하는 대규모 팬 미팅을 연다. 유니레버와 함께 아기상어 구강 관리 제품을 홍보하는 캠페인도 함께 진행한다.





더핑크퐁컴퍼니 측은 "현지 파트너십과 나라별 특색에 맞춘 차별화된 콘텐츠를 앞세워 동남아 전역에서 지속 가능한 LBE 사업 모델을 구축하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

